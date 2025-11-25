ドジャース・大谷翔平投手が２４日（日本時間２５日）、２６年３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場を表明。日本代表の侍ジャパンは「今後、体調など問題なければ選出します」と方針を示した。

メジャー組の出場を巡り不透明な状況が続いていたが、大谷が先陣を切って出場を表明。ＷＢＣ連覇へ向けて、今後は大谷を中心としたメンバー選考が進められることになりそうだ。

侍ジャパン・井端弘和監督も以下のコメントを発表。「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることを嬉しく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大きな楽しみが増えたと思います」と喜び、続けて「ＷＢＣ大会連覇に向けて、日本の野球ファンの皆さんがワクワクするようなチーム作りに努めて参ります。発表の日まで楽しみに待っていてください」とメッセージを送った。

２３年のＷＢＣでは１月にメンバーが発表。大谷、ダルビッシュらメジャー組がチームをけん引し、世界一に貢献した。

今年９月、井端監督はＭＬＢに所属する日本人選手についてＷＢＣを組織するＭＬＢ傘下「ＷＢＣＩ」を通じてオファー。１１月１７日、「（返答を）待っている状態」と語っており、大谷以外のメジャー選手の動向にも注目が集まる。