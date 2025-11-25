＜Tシャツの言葉＞名言・格言・キャラ名におもしろメッセージ…あなたの服にはなんて書いてある？
みなさん、今日はどのようなファッションですか？ もしTシャツを着ているのであれば、プリントされているロゴやメッセージをチェックしてみてください。
『あなたの持っているTシャツにはなんて書いてある？』
文字が書かれたデザインのTシャツ。結構ありますよね。外国語の場合、あまりどのような言葉が書かれているか気にしない方も多いのではないでしょうか。投稿者さんのTシャツには「create your path（訳：自分の道を作る）」と書かれているのだそう。いいこと書いてありますね〜。さてみなさんは？
『エヴァンゲリオン』
『sesame street』
『CHIIKAWA』
トップバッターはいわゆる“キャラクター系”です。さまざまな作品名・キャラクター名などが続々と寄せられました。最近では完売必至になってしまうほどの人気キャラクターTシャツなどもありますし、人気ファストファッションなどがコラボもしていることもあってか、キャラものTシャツを着ている人も目立ちますね。一昔前はキャラものTシャツは自宅の部屋着がマストな印象もありましたよね。しかし、キャラクターたちの認知度の広まりがすさまじい現在、普通に外出時にも着ている方をよく見かけるような印象も受けますね。大人から子どもまで、好きなキャラクターや作品を身に纏えるのは楽しいものです。
ブランドものも大集結
『TOMMY HILFIGER』
『CHANEL』
シンプルな白のTシャツの胸元に、小さく黒文字でブランドロゴが書かれている印象のあるブランドTシャツ。安価なものから「Tシャツにそんな値段払うの！？」などとなるようなものまでいろいろありますよね。お高いTシャツの場合、着心地がよかったり、生地や縫製がよくて長く着られたりなどで、愛用している方も多いのではないでしょうか。ときどき、ブランド名のロゴがびっくりする大きさのものを見かけると、主張強めTシャツだな〜と思ってしまいます。
おもしろワード集まれ〜！
『風林火山』
『ほかに着る服がなかった』
おもしろワードTシャツの登場です。え、待って待って、その文字が書かれたTシャツをなぜ買ったの？ と思わず突っ込みたくなるようなおもしろワードが続々と登場し笑ってしまいそうになりますね。
『Let's Have Go Home！（帰ろうぜ！）』
『BEER FOR NOW（とりあえずビール）』
外国語バージョンもなかなかジワジワくるものがありませんか？ 英文のロゴだとなんとなく気にせず買ってしまうケースもあると思いますが、一応確認してから購入した方がいいときもありますよね……。お気をつけくださいませ。みんなで集まったときに、着ている服や持っているものに書かれている英文を翻訳してみる遊びをすれば盛り上がりそうです。
『Being young is great（若いことは素晴らしいことだ）』
『LOVE AT FIRST BITE！（一口食べたら惚れちゃう！）』
いいことを言ってくれているようで、「どういうこと？」と思わず聞き返してしまいたくなる系Tシャツ。意外に外国語の文字が書かれているTシャツはこのジャンルが多いような気もしませんか？ たしかに若いことは素晴らしいことですが、Tシャツでアピールすること？ とか、何を一口食べたら惚れちゃうのかな、他にイラストでも入っているのかな？ それとも映画の方かな？ などと想像してみてもおもしろそうです。
みなさんのTシャツにはなんて書いてある？
ママたちが持っている・着ているTシャツに書かれた言葉。ココまでに紹介した以外に、「KISS」「QUEEN」といったアーティスト名が入ったものや、地方のお土産で買ったり貰ったりしたご当地Tシャツなどもありました。ちなみに筆者が今着ているTシャツは推しのライブTシャツなので、ツアー名が書いてあります。ぜひ、みなさんがお持ちのTシャツのロゴにどのような言葉が書かれているのか教えてくださいね〜。
編集・荻野実紀子 イラスト・藤森スズメ