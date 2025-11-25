スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度 プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式が25日、都内のホテルで開かれた。セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）と坂本誠志郎捕手（32）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）と伏見寅威捕手（35）が受賞。4選手には副賞と賞金100万円が贈られた。

伊藤にとっても嬉しい一報だった。この日、ドジャース・大谷翔平が来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への参戦を表明。前回23年の第5回大会に出場し、大谷とともに世界一を経験した伊藤は「日本にとってはすごくいいことだと思いますし、どこのカテゴリーで活躍しても、日本のために戦うっていう姿勢は、すごく大事というか、日本人選手として持ち続けておくべき心かなって僕は思う」と心意気に感銘を受け、「あれだけ活躍して、疲労もある中で参加してもらえるてことは凄く日本の野球ファンの1人としても嬉しいです」と喜びを口にした。

前回23年は3試合に登板し、2回1/3を投げて防御率0.00。決勝の米国戦では3―1の6回から4番手として登板し、1回を3者凡退で終えて世界一への流れをつくった。「もちろん選ばれるのであれば、全力でいきたいと思います」。1年間をフルで戦い抜いた影響によるコンディション不良のため、11月15、16日の韓国との強化試合出場を辞退したが、本大会のメンバー選出が有力視される。2大会連続の選出、世界一に向け、3月に照準を合わせていく。