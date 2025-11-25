¡Úµð¿Í¡ÛÊ¿ÆâÎ¶ÂÀ¡¡ºÇ½ªÀï¤ÇÆÍÇ¡ÈäÏª¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Ï¡ÖÂ³¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦Ê¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£µÆü¤ËÅÔÆâ¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð¤«¤é£µ£°£°Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð£²£·£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡£²£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·ÂçÂ´£µÇ¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢£±£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±¾¡£±ÇÔ£±¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£·£´¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÐÈÄ¿ô¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â°¤¤¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ºÇÔ¤¹¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤â°ì·³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê³èÏ©¤â¸«¤¤¤À¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£°·î£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤«¤éÆÍÇ¡¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤òÈäÏª¡£»î¹ç¤ÇÆÀ¤¿¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÍèµ¨¤â¡ËÂ³¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ÑÂ³¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡ÖÆñ¤·¤µ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤½¤³¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤È¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÆµ¯¤ò´ü¤¹º£¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Åê¤²¤è¤¦¤È»×¤¦¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤âÂ¿Ê¬¤±¤Ã¤³¤¦Áá¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅê¤²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÂÎ¤Ë²¿¤«½Ð¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏÅê¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£