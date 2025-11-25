Ž¢¤³¤ÎµëÎÁÅ¥ËÀ¤¬¡ªŽ£ÇÍÅÝ·Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤ËÉü½²¡
¤½¤Î¹õ¤¤ÃË¤Ï¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤ò¾®Áö¤ê¤Ç¾å»Ê¤ÎÀ¾Ìî¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¹õ¤¤ÃË¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢ÂÀ°ì¤ÏÀ¾Ìî¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤¤ÃË¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦°Å»ë¥¹¥³¡¼¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÂÀ°ì¤ÏÀ¾Ìî¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ëºä¸Í¡Ê¤µ¤«¤É¡Ë±Ä¶È½ê¤Ç¸«¤Æ¤¤¿À¾Ìî¤Î¥â¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÇØ¹¡¢Ã»¤¯´¢¤ê¹þ¤ó¤À¸åÆ¬Éô¡¢¶ÚÆù¤Ç¤ä¤äÎ´µ¯¤·¤¿¸ª¸ý¨¡¨¡¡£
¹õ¤¤ÃË¤Ï¡¢À¾Ìî¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÂÀ°ì¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÀ¾Ìî¤Ë¤ÏÄ¨È³¤¬²¼¤ë¤Î¤À¡£
Ã¯¤«¤¬ÅÛ¤ËÈ³¤òÍ¿¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â²¶¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¹õ¤¤ÃË¤¬¼¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤À¡£
ÂÀ°ì¤Ï´À¤Þ¤ß¤ì¤Î´éÌÌ¤ò¼ê¹Ó¤¯¿¡¤Ã¤Æ¡¢·ý¤ò°®¤êÄù¤á¤¿¡£
À¾Ìî¤ÎÇØÃæ¤Ï¡¢¤â¤¦ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤À¡¢¤ä¤ì¡ª¡¡¤³¤ì¤Ï²¶¤¿¤Á¤ÎÉü½²¤À¡ª
ÅÛ¤ò¼Ò²ñ¤«¤éËõ»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª
º´Æ£ÂÀ°ì¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÎÀ¾Ìî¤ò»¦³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£
ÇØ¸å¤«¤éÆß´ï¤ÇÆ¬¤ò¤«¤Á³ä¤ë¨¡¨¡¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤ó¤ÊÌîÈÚ¤ÊÌÑÁÛ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤Ç¤âº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»¦¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¶²¤í¤·¤¤¡£À¾Ìî¤Ï¶õ¼ê¤ÎÍÃÊ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢È¿·â¤µ¤ì¤ì¤ÐÊÖ¤êÆ¤¤Á¤ËÁø¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¸¤ã¤¢ÆÇ»¦¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¨¡¨¡¡¢Ãë¿©¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ø¹Ô¤«¤µ¤ì¤¿¤µ¤¤¡¢À¾Ìî¤Î¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹ÊÛÅö¤ËÆÇ¤òÀ¹¤ë¡£ÆÇ¤òÀ¹¤ë¤Î¤Ï²¶¤À¤¬¡¢À¾Ìî¤ÏÅÛ¤Î¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡È»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç½Æ°Åª¹Ô°Ù¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆÇÆþ¤êÊÛÅö¤ò¿©¤¦¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ê¤éº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÆÇÌô¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¡¢ÂÀ°ì¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Âç³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢ÂÀ°ì¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÍ§¿Í¤¬DL¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¤¢¤ëÈÕ¡¢¥¼¥ß¤Î°û¤ß²ñ¸å¤Ë¡¢°ì¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬¿ì¤¤³Ð¤Þ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÂÀ°ì¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉô²°¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¡£ÂÀ°ì¤Î¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¤é¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ä¤é¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤ä¤é¤ò¸«¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢Í§¿Í¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ¸«¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤¼¡×
Èà¤ÏÂÀ°ì¤Î¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¡¢¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òDL¤·¤¿¡£´ÊÃ±¤ÊÀßÄê¸å¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¤ÏÌ¯¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¸½¤ì¤¿¡£»ç¿§¤Î±ß¤ÎÃæ¤Ë¡¢Çò¤¤Àþ¤¬²¿ËÜ¤â½ÅÁØÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«»ç¿§¤Î¤¿¤Þ¤Í¤®¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×
¡Ö±Ô¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¿¤Þ¤Í¤®¤ß¤¿¤¤¤ÊÄÌ¿®µ»½Ñ¤µ¡×
Í§¿Í¤Ï¤½¤Î»ç¿§¤Î¤¿¤Þ¤Í¤®¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï»°¤Ä¤Î³¬ÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Îã¤¨¤Ð³¤¤Ë¾®¤µ¤ÊÅç¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤À¤í¡£²¶¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤ë¥°¡¼¥°¥ë¤È¤«¥ä¥Õ¡¼¤È¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¤µ¡£ÄÌ¾Î¡¢¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¥¦¥§¥Ö¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
Í§¿Í¤¬ÀÜÂ³¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÄÌ¿®½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¤¤ËÀø¤Ã¤Æ¸ÞÉ´¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾Î¥Ç¥£¡¼¥×¥¦¥§¥Ö¡£°ìÈÌÅª¤Ê¸¡º÷¤Ç¤ÏÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤¥¦¥§¥ÖÎÎ°è¤µ¡£¤³¤¦¸À¤¦¤È¥Ç¥£¡¼¥×¥¦¥§¥Ö¤Ï¼«Ê¬¤È´Ø·¸¤Ê¤¤ÎÎ°è¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âÉáÃÊ¤«¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥¦¥§¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤¼¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÏÈó¸ø³«¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ä³ÚÅ·¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ÏÂ¾¿Í¤¬¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¢¤ì¤¬¥Ç¥£¡¼¥×¥¦¥§¥Ö¤µ¡×
ÂÀ°ì¤Ï¤Õ¤È¡¢²èÌÌ¤Î±ÑÊ¸¤ÎÃæ¤Ë¡ÖTor Network¡×¤È¤¤¤¦ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Ã±¸ì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥¦¥§¥Ö¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤¾ì½ê¡¢³¤¤Ç¸À¤¨¤Ð¿¼³¤¤Ë¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸½¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®¤ÎÈé¤ß¤¿¤¤¤Ë²¿½Å¤Ë¤â°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿°Å°Ç¤ÎÎÎ°è¡¢¥À¡¼¥¯¥¦¥§¥Ö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£´°Á´¤ËÈëÆ¿²½¤µ¤ì¤¿¥¦¥§¥ÖÎÎ°è¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë°ãË¡¼è°ú¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âÈÈºáÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¼¡£Æ¿Ì¾¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤¤ËÍ±×¤Ê¾ðÊó¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÆâÉô¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¹ñ²Èµ¡Ì©¤È¤«¤Í¡×
¥À¡¼¥¯¥¦¥§¥Ö¤ÎÂ¸ºß
¤½¤ó¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥ÖÎÎ°è¤¬¼Âºß¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï»ç¿§¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¤Î¤Á¤Ë¸½¤ì¤¿¡È°Ç»Ô¾ì¡É¤Ê¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤ò¸«¤Æ¡¢ÂÀ°ì¤ÏÌÜ¤òµ¿¤Ã¤¿¡£
5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¡¢¤³¤³¤ÏÌµË¡ÃÏÂÓ¤«¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢°Ç»Ô¾ì¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£½Æ´ï¡¢ËãÌô¡¢µ¶Â¤¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢µ¶Â¤ÌÈµö¾Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë°ãË¡¤ÊÊªÉÊ¤¬¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤ä¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤òÍÑ¤¤¤ÆÊ¿Á³¤È¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÂÀ°ì¤¿¤Á¤ÏÊÌ¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÃ©¤ê¡¢¿ôËÜ¤Î°ãË¡¤Ê¥¢¥À¥ë¥ÈÆ°²è¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¿¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤±¤ê¤ã¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÊØÍø¤Ê¤â¤ó¤À¤¼¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢Í§¿Í¤Ï¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÊÄ¤¸¤¿¡£ÌµÎÁ¤ÇÌµ½¤Àµ¤Î¥¢¥À¥ë¥ÈÆ°²è¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢ÂÀ°ì¤Ï¥À¡¼¥¯¥¦¥§¥Ö¤ËÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò³Ð¤¨¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥Õ¥©¥ë¥À¤Î²¼ÁØ¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¡£
°Ê¸å¡¢¥À¡¼¥¯¥¦¥§¥Ö¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¤¢¤Î»ç¿§¤Î¤¿¤Þ¤Í¤®¥¢¥¤¥³¥ó¤Ï¡¢Ì¤¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤À¥Õ¥©¥ë¥À¤Î¤É¤³¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£°Ç»Ô¾ì¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆÇÌô¤ÎÇäÇã¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ÂÀ°ì¤Ï²ñ¼Ò¤«¤é¤Îµ¢ÂðÅÓÃæ¡¢±Ø¹½Æâ¤Î¥Û¡¼¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ÇØåÇº¡Ê¤ª¤¦¤Î¤¦¡Ë¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Õ¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
µ¢Âð¤·¤¿ÂÀ°ì¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤Î¾åÃå¤À¤±¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ë³Ý¤±¤ë¤È¡¢µï´Ö¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÁ°¤ËºÂ¤ë¡£¼«Âð¤Ï½êÂô¤Î³°¤ì¤ÎÃÛÆó½½Ç¯¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤À¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤é¡¢¤â¤¦Ä¹¤¤¤³¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Æþ¼Ò»°Ç¯ÌÜ¤ÎµëÍ¿¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÊ¬Áê±þ¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ç¿§¤Î¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤ò¨¡
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯HDDÆâ¤ÎÃµº÷¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥Õ¥©¥ë¥À¤Î²¼ÁØ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÌ¤¤À¤¢¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ç¿§¤Î¤¿¤Þ¤Í¤®¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¨¡¨¡¡¢¤ª¤½¤ë¤ª¤½¤ë¤½¤Î¤¿¤Þ¤Í¤®¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ë¡£
ÀÜÂ³¤·¤¿¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¤¢¤ÎÍ§¿Í¤Î½õ¤±¤â¤Ê¤·¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°Ç»Ô¾ì¤ØÃ©¤êÃå¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤â¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï³°¹ñ¸ì¤Î°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¸¡º÷¤Î»ÅÊý¤â¤Þ¤ë¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¸ì¤Î¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²ø¤·¤²¤Ê¥ê¥ó¥¯½¸¤òÃ©¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÂÀ°ì¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¥í¥·¥¢¸ì¤Î»Ô¾ì¤Ø¤ÈÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£
¥°¡¼¥°¥ëËÝÌõ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÊÊª¤òÄ´¤Ù¤ë¡£¥È¥«¥ì¥Õ¡¢¥Þ¥«¥í¥Õ¡¢AK74¼«Æ°¾®½Æ¡¢SKS¥«¡¼¥Ó¥ó½Æ¨¡¨¡¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÂÐÀï¼ÖÍÑ¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¤Þ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÝÌõ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¸ì¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÊóÉü¡×¡ÖÉü½²¡×¡Ö»¦¿Í¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤®¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡£
ÎÁ¶â¤Ï¸ÞËü¥É¥ë¤«¤éÆó½½Ëü¥É¥ë¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ï²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¥à¡£Áê¼ê¤Î½»½ê¡¢»áÌ¾¡¢´é¼Ì¿¿¤òÁ÷¤ì¤ÐÂ®¤ä¤«¤Ë»¦¿Í¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥À¡¼¥¯¥¦¥§¥Ö¤Ï¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ä¥¢¥ó¥°¥éÈÈºá½¸ÃÄ¤Î³èÆ°¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ÎÍ§¿Í¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¯¥È¥à¤ÇÆó½½Ëü¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯ËÜÅö¤Ë»¦¿Í¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
ÂÀ°ì¤Ï¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´Ë¤á¤Æ¡¢¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò»°¤Ä¤Û¤É³°¤¹¡£
¤³¤³¤Ï¿¼³¤¤À¡£»¸¡¹¡Ê¤µ¤ó¤µ¤ó¡Ë¤ÈÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬º¹¤¹¾®Åç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
Æü¤Î¸÷¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¡¢°Å°Ç¤ÎÎÎ°è¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤âÆ§¤ó¤À¤Î¤«¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¾¡¼ê¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹²¤Æ¤Æ¡ß¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ²èÌÌ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢ÅÓÃæ¤ÇÆüËÜ¸ì¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ±¦¼ê¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ò¶¡Éô²°Æ±ÌÁ
¤½¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢°ì¸«¤·¤Æ¥ì¥È¥í¥²¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°²èÌÌ¤Î¤è¤¦¤Êºî¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥ÈÌ¾¤Î²¼¤Ë¤Ï¡ÖRevenge Agency System¡×¤È¾®¤µ¤¯µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÉü½²Âå¹ÔÁÈ¿¥¡É¤È¤Ç¤âÌõ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¥í¥·¥¢¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Éü½²¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÈÉü½²Âå¹ÔÁÈ¿¥¡É»Ò¶¡Éô²°Æ±ÌÁ
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢ÂÀ°ì¤Ë¤Ï¼«Æ°Åª¤ËL38ÈÖ¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ÎÀßÄê¸å¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ø¤ÈÆþ¤ë¡£
¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¼óÎÎ¡¢ÄµÊóÉô¡¢¼ÂÌ³Éô¡¢²½³ØÉô¡¢¹©ºîÉô¡¢ITÉô¡¢Ë¡Ì³Éô¡¢´ÆººÉô¡¢ÄÌ¿®Éô¤È¥ê¥ó¥¯¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥ê¥ó¥¯¤ÏÄÌ¿®Éô¤À¤±¤À¡£ÄÌ¿®Éô¤ØÆþ¤ë¤È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È²èÌÌ¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¨¡¨¡¥Ï¥í¡¼¡¢¥Ï¥¦¥í¥¦¡¢¤³¤Á¤éÄÌ¿®Éô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦Ëü¼¡Ïº¡£
¥¸¥ç¥ó¡¦Ëü¼¡Ïº¡©¡¡Èà¤¬¼õÉÕ·¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÂÀ°ì¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È²èÌÌ¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¨¡¨¡¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Éü½²¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¨¡¨¡¤â¤Á¤í¤óÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¤½¤¦¤À¡£¤¢¤Î¥í¥·¥¢¤ÎÉü½²¥µ¥¤¥È¤ÎÆüËÜÈÇ¤À¡£ÂÀ°ì¤ÏºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ºÇ½é¤Ë¿Ö¤¤¤¿¡£
¨¡¨¡ÎÁ¶â¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¨¡¨¡²æ¡¹¤Ï°ÍÍê¤ÎÂÐ²Á¤Ë¡¢¶âÁ¬¤ÏÍ×µá¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¤È¡¢¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡©
¨¡¨¡²æ¡¹¤ÏÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆ°µ¡¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂÐ¾Ý¤ËÉü½²¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò²æ¡¹¤¬ÇÒÆÉ¤·¡¢°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â®¤ä¤«¤ËÉü½²¤òÂå¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ°µ¡¡×¤òÂÐ²Á¤ËÉü½²¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëÁÈ¿¥
Æ°µ¡¤òÂÐ²Á¤Ë¤¹¤ë¡©¡¡´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¤éÉü½²¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡©¡¡²¶¤Ï¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¥¿¥¤¥×¤¹¤ëÂÀ°ì¤Î¼ê¤Ï»ß¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·Æó½½Ëü¥É¥ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂçÂ»³²¤À¤¬¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜÅö¤ËÉü½²¤Ï¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¨¡¨¡¤¤¤¤¤¨¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¤·¤¬¤Ê¤¤ÄÌ¿®Éô¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦Ëü¼¡Ïº¤Ç¤¹¡£¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â¾¤Î¤É¤³¤«¤ÎÉô½ð¤¬¼¹¹Ô¤òÀÁ¤±Éé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¨¡¨¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò½ñ¤±¤Ð´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡»ä¤ÏÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡ÍúÎò½ñ¤Ë¡¢»ÖË¾Æ°µ¡¤ò½ñ¤¯Íó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤¬°ìÈÖ¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢L38ÈÖ¤µ¤ó¤Ï¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¨¡¨¡¤Ï¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ëÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ËèÄ«Äê»þ¤Ë½Ð¼Ò¤·¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¤Ï»Ä¶È¤·¤Æ½ªÅÅµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éL38ÈÖ¤µ¤ó¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïº£¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤È¤¡¢ÍúÎò½ñ¤ËËÜÅö¤ÎÆ°µ¡¤òµ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡À¸Ì¿¤òÅÒ¤·¤Æ¤Ç¤â¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦º²¤¬¿Ì¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤¤Æ°µ¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤¦¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ÖË¾Æ°µ¡¤Ë¤Ïµõ¹½¤¬¤Þ¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£²æ¡¹¤Ï±³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ÎÆ°µ¡¤¬Íß¤·¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤ÎºîÊ¸¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤ÎºîÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤¬ÃÕÀÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÇ®ÎÌ¤È¤¢¤ë¼ï¤Î½ã¿è¤µ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£²æ¡¹¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎºîÊ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ï¤¤¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ý¡¼¥ÈÄó½Ð»þ¤Ë¡¢Éü½²¥ì¥Ù¥ë¤âÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¤Ï¸ÞÃÊ³¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
D¾åÍú¤¤Ë²èÉÆ¤òÆþ¤ì¤ë CÄ¨¤é¤·¤á¤ë B¤¹¤´¤¯Ä¨¤é¤·¤á¤ë A¼Ò²ñÅª¤Ë»¦¤¹ S»¦¤¹
¢¨ÊäÂ D¤ÏÁê¼ê¤ÎÍúÊª¤Ë¤³¤Ã¤½¤ê²èÉÆ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÂÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤¯¤Ã¤È¤·¤¿ÄË¤ß¤¬Áö¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ C¤ÏÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ¨È³¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ B¤Ï°°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ¨È³¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ A¤Ï¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤«¤éÂ®¤ä¤«¤Ë¤ª¤µ¤é¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ S¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î»ý¤Ä°ÕÌ£ÄÌ¤ê¡¢¤Ö¤Ã»¦¤·¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤ª¤µ¤é¤Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Þ¤Ä¤ÎÁªÂò»è
Ëü¼¡Ïº»á¤ÈÄÌ¿®¤ò½ª¤¨¡¢Ì¤¤À²èÌÌ¤Ë»Ä¤ë¸Þ¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä¡¢ÂÀ°ì¤ÏÊü¿´¤¹¤ë¡£Èà¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸½¼Â´¶¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¥À¡¼¥¯¥¦¥§¥Ö¤È¤¤¤¦ÎÎ°è¤â¡¢¤³¤Î»Ò¶¡Éô²°Æ±ÌÁ¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æµõ¹½¤Î»ºÊª¤Ë»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
ÂÀ°ì¤Ï¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯²¶¤ÏÏ®¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÄà¤ê¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤À¡£
ÂÀ°ì¤Ï¥ï¡¼¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£¤³¤³¤Ï°ì¤ÄÄà¤é¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤òµ¤¹¤À¤±¤Ê¤é¡¢²¶¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢²¶¤ÏÀ¾Ìî¤È¤Î·ï¤ò¡¢ÅÛ¤Î°¹Ô¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¤É¤³¤«¤ËÅÇ¤½Ð¤·¤¿¤¤¡£
À¾Ìî¤Ë»¦°Õ¤òÊú¤¯¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÁÛµ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÀ°ì¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¥¿¥¤¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¹â¶¶ ¹°´õ ¡§ ¾®Àâ²È¡Ë