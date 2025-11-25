スターバックス福袋、当選発表で悲喜こもごも 一方で“画面”に反響「この待ち画面知ってる」「万博やん（笑）」
『スターバックス福袋2026』の当選発表が25日に行われ、SNSでは「万博やん」と話題を集めた。
【写真】スタバでアルコールが飲めるのは1店舗だけ！超レアカクテル
スターバックス福袋は、新年のさまざまなシーンにフィットする、持ち手の長さが自由に調整できるスマートカジュアルなトートバッグや、福袋限定のステンレスボトルなどのグッズのほか、店舗で利用できるコーヒー豆チケットとドリンクチケット7枚（フードトライアルチケット6枚付き）などが詰まっている。
11月4日〜14日がエントリー期間となり、きょう25日に当選発表。SNSでは「去年と一昨年外れて3回目にして初当選」「スタバの福袋外れた〜落選6年目」など悲喜こもごもの声が飛び交った。
一方で「スタバ福袋当選した！って思ったら、手続きができない…」の反応。サイトが混雑し、「お客様を順番にご案内しております」と画面上に“待合室”が表示されていた。
「スタバの福袋でログインしたら、 あなたの前に◯◯◯人います。って出た！万博やん（笑）」「案内画面が万博すぎた」「この待ち画面知ってる。万博のヤツと同じだ…！」など、多数の声が寄せられた。
