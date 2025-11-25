昭和の可愛いが溢れてる♡「はじけるキャンディチョコレート。」とアデリアレトロのコラボ第２弾が登場！
先日の記事で、メリーチョコレートの人気商品「はじけるキャンディチョコレート。」がリニューアル、という話題を取り上げましたが、
「はじけるキャンディチョコレート。」と、アデリアレトロによるコラボ商品の第２弾が発売されることになりました。
メリーチョコレートの「はじけるキャンディチョコレート。」と昭和の可愛いを詰め込んだレトロな器が人気の「アデリアレトロ」のコラボレーションで、昨年のコラボに続きコラボレーション企画を通して「アデリアレトロ」の未復刻デザインがよみがえります。
今年は明るい黄色の花々が散りばめられた「純潔」が復刻。昭和47（1972）年に発売された柄で、昭和当時は、グリーンのカラーグラス（脚付きグラス）にプリントされていました。
はじけるキャンディチョコレート。×アデリアレトロ「コラボBOX」
4,400円（税込・送料別）
メリーの「はじけるキャンディチョコレート。」と昭和の可愛いを詰め込んだレトロな器が人気の「アデリアレトロ」とのコラボレーション第2弾。明るい黄色の花々が散りばめられた「純潔」の復刻グラスが「はじけるキャンディチョコレート。」とのコラボ商品で初登場します。
アソートメント缶（オンライン限定カラー）（18個入）
季節がめぐっても、この花をみると思い出す心の中のたからもの。5種類のドリンクモチーフのチョコレートが楽しめる商品です。
「はじけるキャンディチョコレート。」と、アデリアレトロによるコラボ商品の第２弾は、12月1日（月）より予約発売を開始。
はじけるキャンディチョコレート。 × アデリアレトロ