昭和の可愛いが溢れてる♡「はじけるキャンディチョコレート。」とアデリアレトロのコラボ第２弾が登場！

先日の記事で、メリーチョコレートの人気商品「はじけるキャンディチョコレート。」がリニューアル、という話題を取り上げましたが、

「はじけるキャンディチョコレート。」と、アデリアレトロによるコラボ商品の第２弾が発売されることになりました。

メリーチョコレートの「はじけるキャンディチョコレート。」と昭和の可愛いを詰め込んだレトロな器が人気の「アデリアレトロ」のコラボレーションで、昨年のコラボに続きコラボレーション企画を通して「アデリアレトロ」の未復刻デザインがよみがえります。

アデリアレトロ 脚付きグラス「純潔」

今年は明るい黄色の花々が散りばめられた「純潔」が復刻。昭和47（1972）年に発売された柄で、昭和当時は、グリーンのカラーグラス（脚付きグラス）にプリントされていました。

はじけるキャンディチョコレート。×アデリアレトロ「コラボBOX」

4,400円（税込・送料別）

メリーの「はじけるキャンディチョコレート。」と昭和の可愛いを詰め込んだレトロな器が人気の「アデリアレトロ」とのコラボレーション第2弾。明るい黄色の花々が散りばめられた「純潔」の復刻グラスが「はじけるキャンディチョコレート。」とのコラボ商品で初登場します。

アソートメント缶（オンライン限定カラー）（18個入）

季節がめぐっても、この花をみると思い出す心の中のたからもの。5種類のドリンクモチーフのチョコレートが楽しめる商品です。

「はじけるキャンディチョコレート。」と、アデリアレトロによるコラボ商品の第２弾は、12月1日（月）より予約発売を開始。

はじけるキャンディチョコレート。 × アデリアレトロ