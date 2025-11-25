俳優の原菜乃華さんがインスタグラムを更新。

ＣＭ撮影時のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 原菜乃華 】 「メイクも衣装もとっても平成！」 ＣＭ撮影時のオフショット公開 「ガラケー、久しぶりに使った！」 ファン反響 「ガラケー懐かしい」





原菜乃華さんは「ユニバーサルミュージック新テレビCMに出演させていただきます。」と、投稿。



続けて「メイクも衣装もとっても平成！ ガラケー、久しぶりに使った！」と綴ると写真をアップ。







投稿された画像では、原菜乃華さんが、ニットを着用しカメラに目線を向ける姿や、制服姿で笑顔を見せる様子、手に持ったガラケーなどが見て取れます。

そして「選曲したプレイリストも公開されてるので是非ー︎」と、書き添えています。







この投稿にファンからは「メイクも衣装も平成なんだね なのかちゃんめっちゃかわいい♥」・「ガラケー使ってた平成時代懐かしいな！」・「ガラケー懐かしい 制服似合ってます♥」・「平成な菜乃華ちゃんもまた可愛い CM嬉しいね」などの反響が寄せられています。



【 原菜乃華さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：2003.08.26

出身：東京都

趣味：ドラマ・映画鑑賞

特技：水泳（10年）

サイズ：身長161cm/靴24cm









【担当：芸能情報ステーション】