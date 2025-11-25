ベーコンの旨みが凝縮！白菜まるごとステーキ

白菜をそのまま焼いてステーキに。カットしない分、白菜の旨みがしっかり残って、とてもおいしいです。

▼ベーコンの旨みが最高

白菜1/8個をそのままフライパンでステーキに。にんにくとベーコンを炒めたソースをかけていただきます。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「ボリューミーなのにヘルシー」「子どもがたくさん食べてくれる」など、簡単でたっぷり食べられるレシピが大絶賛されています。





白菜といえば鍋！というほど定着していますが、まるごとステーキも◎。簡単でボリューム満点の白菜ステーキ、一度作るとハマること間違いなしです。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。