【通貨別まとめと見通し】ポンド円



先週のまとめ

先週のポンド円は週初から上値追いの展開となり、206円台後半の週高値を更新。その後は高値圏から調整の動きが見られたが、204円台前半のサポートで下げ渋り、高値圏を維持して週を終えた。全体として非常に強い上昇トレンドの調整局面であったと言える。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 206.86 207.50

- **サポート**: 204.50 203.14



RSI (14) 先週高値206.86円付近で極度の買われすぎ水準（80近辺）に達したと見られ、現在はその水準から中立圏に向かって低下中。

MACD 引き続きゼロラインを大きく上回って推移しており、強い上昇モメンタムを維持。



トレンド 強い上昇トレンド継続

長い上影（うわひげ）を伴うローソク足で引け、一時的な上値の重さを示唆しましたが、上昇トレンドの基調は崩れていない。



今週のポイント

メインシナリオ、上昇トレンド継続・高値更新

基調的なポンド高・円安の流れが維持され、調整を終えた後に再び高値更新を目指す展開。英与党労働党による秋季予算案発表はリスク要因。



代替シナリオ 高値圏での調整・レンジ入り、または一時的な下落

高値圏での利益確定売りが強まり、206円台を回復できない展開。重要サポート204.50 203.14を明確に割り込むと、さらに調整が深まる可能性。



今週の主な結果と予定

26日 英政府 秋季予算案発表

