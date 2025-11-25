政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２５日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に生出演。高市早苗内閣の支持率が高水準で維持されていることに、その理由を解説した。

番組では、高市内閣の支持率が高水準で維持されていることを取り上げた。田崎氏は「安倍（晋三）総理の時もそうだったが、どちらがプラスかというと、中国、韓国と対決姿勢を示した方が上がっていく」と指摘。

現在、中国との関係が難しい状況となっているが「だから中国の言うことを聞いて、答弁を変えたらドスンと落ちていたと思うが、今回維持したのは、対決姿勢を維持したのが大きいと思う」と語った。

また、若者からの支持が高いことにも「言葉はもちろん、空母の上でトランプさんに肩を抱かれて１回転したじゃないですか」とトランプ大統領と共に横須賀基地を訪問したときに、兵士達に向かって手を突き上げてピョンピョン跳びはねた印象的な姿を挙げ「ああいうことは、はしたないと最初は思ったが、若者にとっては分かりやすい行動だった」と語り「そういうのが高市さんの印象を強めることになった」と分析していた。