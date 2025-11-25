電力市場取引規模の拡大が続いている。今年１〜１０月累計の電力取引は、中国各地の合算で前年同期比７．９％増の５兆４９２０億ｋＷｈに達した。全社会の電力消費量に占める比率は６３．７％（前年同期比↑１．５ポイント）に上っている。国家能源局がこのほど報告した。

取引範囲別では、省内取引が６．６％増の４兆１６５９億ｋＷｈ、越省・越区取引が１２．５％増の１兆３２６１億ｋＷｈで前年比に拡大している。取引種類別では、中長期が５兆２６８１億ｋＷｈ、現物（スポット）が２２３９億ｋＷｈに達した。全体に占めるグリーン電力取引量は３９．４％増の２６２７億ｋＷｈに伸びている。

一方、１０月単月の電力取引は、１５．６％増の５６３８億ｋＷｈに達した。取引範囲別では、省内が１５．４％増の４３７７億ｋＷｈ、越省・越区が１６．２％増の１２６１億ｋＷｈ。取引種類別では、中長期が５２３１億ｋＷｈ、現物が４０７億ｋＷｈに上る。グリーン電力の取引量は２８．４％増の２８３億ｋＷｈに拡大した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）