【第25話】 11月24日 無料公開

小学館は11月25日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第25話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。

本作はこの世の何よりもホビーを愛するダウナ―なお姉さんと、中学生の”少年”こと新タ晴の交流が描かれる本格ホビーコメディ。第25話では自分の本心よりも周りに馴染むことを優先する強かな少女、三枝真宵が登場。隣の席になった新タとコミュニケーションを図るべく「消しゴムを貸してほしい」と声をかけるが、新タが彼女に手渡したものは……。

なお、現在週刊コロコロコミックでは30コインで読める第26話も公開されている。

【あらすじ】

中学校に進学し周りの変化に戸惑う新田晴は、ある日の夕方、公園のベンチで謎のお姉さんに声をかけられる。「さあ少年。選びたまえ、君のベイを。」ベイ……。ベイ？ ベイブレード!? お姉さんの正体は、この世の何よりもホビーを愛するコロコロ現役読者だったのだ！ 夕焼け空とコロコロがよく似合う「少年」呼びのダウナーお姉さんとの、本格ホビーコメディ！

(C)山鷹景／小学館