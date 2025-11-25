川崎のリスティッチがセルビア代表候補に選出…今季からB1参戦し14.1得点のビッグマン

B1東地区所属の川崎ブレイブサンダースは11月25日、ドゥシャン・リスティッチがセルビア代表（FIBAランキング3位）チーム『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 ヨーロッパ地区予選』Window1 の大会登録候補メンバーに選出されたことを発表した。

現在29歳のリスティッチは、212センチ114キロのセンター。アリゾナ大学卒業後、母国セルビアをはじめ、カザフスタン、イタリア、ロシア、スペイン、トルコ、フランスのチームを渡り歩いた。今シーズンから川崎に活躍の場を移し、ここまで出場したリーグ戦18試合のうち16試合に先発出場。平均28分のプレータイムで14.1得点8.9リバウンド1.9アシストをマークしている。

同選手はこれまでにも世代別を含めたセルビア代表経験を持ち、チームが準優勝を果たした『FIBAバスケットボール ワールドカップ 2023』では8試合中5試合に出場し、平均8.7分のプレータイムで5.4得点3.0リバウンドを記録した。

セルビア代表は、11月28日にスイス代表（同61位）と、12月1日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表（同33位）と対戦する。

【動画】リスティッチがダブルダブルの活躍を見せた茨城戦プレーまとめ





