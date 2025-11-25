ヒラリー・ダフが、10年ぶり6作目となるアルバム『luck… or something』を2026年2月20日にリリースする。

本作には、11月7日にリリースしたシングル「Mature」も収録される。同曲はヒラリーと、夫 マシュー・コーマやマディソン・ラブの共同制作で、多感な時期の恋愛の不運だった実体験を基にした、ヒラリーらしいエモーショナルでほろ苦くも、キラキラとしたポップサウンドに仕上がっている。

本作のリリースに関して、ヒラリーは「この業界で育った私が、どうしてしっかりしていられるのかとよく聞かれるんだけど、このアルバムタイトルが私の答え。運と、そして『あるいは何か』が大きく作用しているの。これまでに経験してきたことがたくさんあって、それが最終的に私を形作ってきたんだなと感じているのよ。」とコメントしている。なお、本作の国内盤の詳細は後日発表される。

また、ヒラリーは10年ぶりとなる単独ツアー『Small Rooms, Big Nerves』を2026年1月に開催することを発表し、全公演が即日完売。ファンからの大きな反響を受けたことで、自身のInstagramで感謝のメッセージを公開。今後も精力的にライブ活動を行っていくとのことだ。

（文＝リアルサウンド編集部）