元日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が、自身のYouTube「細川バレンタイン/前向き教室」を更新。24日のWBC世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（29＝大橋）が下馬評を見事に覆し、那須川天心（27＝帝拳）を3―0判定で下した結果を受けて潔く謝罪した。

細川氏は動画の冒頭で「これだけは言わせて！井上拓真選手、信じてあげられなくて本当ごめんなさい」と頭を下げた。

細川氏はこれまで自身のYouTubeで心情的には拓真を応援するが、勝者予想は天心と発信してきた。

その予想を覆す結果。細川氏は「これ信じてあげなかったボクシング界隈の人たち、頭下げるべきだと思う」と、神妙な顔で主張した。

そして、「俺の（今の）気持ち」と切り出すと、「やった〜〜〜！」と絶叫した。

細川氏が拓真に謝罪してまで勝利を喜んだ背景として、試合前に天心が「ボクシングVS那須川天心」のような構図を作り上げたことを理由に挙げ、「ごめん、俺はボクシング愛してるんだもん」と、拓真がボクシング一筋でやり続けてきたことが報われた喜びを共有していた。