¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡£¡Ö£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Áý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½é½Ð¾ì¤ÏÇòÁÈ¤¬£²ÁÈ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÈÁÈ¤Ï£¸ÁÈ¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£ÄÌ»»¾¡ÇÔ¤Ï¹ÈÁÈ¤¬Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·º£½µ¤Ï¡¢¡ÖÀÖ¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¡Ö»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡×¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡£Éã¿Æ¤ò»¦³²¤µ¤ì¤¿²¦½÷¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ê°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ë¤¬»à¼Ô¤Î¹ñ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ß¡¢¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸½ÂåÆüËÜ¤Î´Ç¸î»Õ¤ÎÀÄÇ¯¡¦À»¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤È¤È¤â¤ËÉü½²¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Î¹¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¿§ºÌ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¿§¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤Ç¡¢Èì¿§¡Ê¤Ò¤¤¤í¡Ë¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾Á°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ¤ÏÀÖ¤Ç¤âÍÍ¡¹¤ÊÀÖ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤¬ÀäË¾¤¹¤ë¤È¹õº®¤¸¤ê¤ÎÀÖ¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤È·ìÍ¯¤ÆùÌö¤ë¤è¤¦¤ÊÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀäÌ¯¤Ê¿§ºÌ´¶³Ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Î¿¿¹üÄº¤È¤¤¤¨¤Ð°ÛÀ¤³¦¤â¤Î¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Ç¤¹¡£º£ºî¤âÃæÀ¤¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¤ªÉ±¤µ¤Þ¤¬»à¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤ÎÀÄÇ¯¤È½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦ËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¤ªÏÃ¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡È¥Ý¥¹¥ÈµÜºê½Ù¡É¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µÜºê´ÆÆÄ¤È¤Ï¤³¤³¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡µÜºê´ÆÆÄ¤ÏºîÉÊÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿Êª¸ì¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¸½Âå¤Î²æ¡¹¤È°ÛÀ¤³¦¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ÎºîÉ÷¤Ï¥Ý¥ê¥·¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎºÙÅÄ¥ï¡¼¥ë¥É¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬Âé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£¥Ï¥¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¤³¤ì¤¬¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë»É¤µ¤ê¤ä¤¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²ÈÂ²°¦¤È¤¤¤¦Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£º£ºî¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¸«¤Æ¤â²ÈÂ²¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ì¿Í¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢ÌÌÇò¤¤°ìËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëº£Ç¯¤â»Ä¤ê£±¤«·î¼å¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡ÈÀÖ¤¤¿·»²¼Ô¡É¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£