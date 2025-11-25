25日14時現在の日経平均株価は前週末比111.38円（0.23％）高の4万8737.26円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は829、値下がりは726、変わらずは53。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を196.54円押し上げている。次いで東エレク <8035>が106.29円、ファストリ <9983>が74.61円、ＴＤＫ <6762>が24.82円、第一三共 <4568>が15.04円と続く。



マイナス寄与度は314.87円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が24.67円、ソニーＧ <6758>が14.87円、コナミＧ <9766>が8.86円、テルモ <4543>が6.28円と続いている。



業種別では33業種中21業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気・ガス、医薬品、パルプ・紙と続く。値下がり上位には情報・通信、保険、空運が並んでいる。



※14時0分2秒時点



株探ニュース

