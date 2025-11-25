ZEROBASEONEジウン・ハオ・リッキー・ゴヌクの4人が『ヌメロ・トウキョウ』特装版カバーに初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ZEROBASEONEのジウン、ハオ、リッキー、ゴヌクの4人が、11月28日発売の『ヌメロ・トウキョウ（Numero TOKYO）』2026年1・2月合併号の特装版カバーと中面に初登場。

■ZEROBASEONEの4人がヒロタカのジュエリーを纏って登場

デビューから6作連続でミリオンセラーを達成し、世界中にファンをもつK-POPの9人組グループZEROBASEONE。個々の輝きを放つキム・ジウン、ジャン・ハオ、リッキー、パク・ゴヌクの4人が、ヒロタカのジュエリーを纏って登場する。

自然界の色彩にインスパイアされたミニマルでモードなデザインが人気の、NY発のジャパンジュエリーブランド、ヒロタカ。全10ページの誌面では、4人それぞれが自ら組み合わせてカスタマイズしたピアスをはじめ、イヤーカフ、ネックレスなどをファッショナブルに着けたビジュアルと、インタビューも掲載される。

さらに、4人がHirotaka表参道ヒルズ店に来店して撮影したショップクルーズ動画も公開予定。ロマンティックなセリフを囁いたり、メンバー同士でジュエリーを選び合ったり、まるで4人と一緒の空間にいるような気分になれる動画だ。ジュエリー好きという4人の魅力がたっぷり詰まった、誌面と動画をお見逃しなく。

■ZEROBASEONEジウン、ハオ、リッキー、ゴヌク コメント（動画より）

■書籍情報

2025.11.28 ON SALE

『Numero TOKYO（ヌメロ・トウキョウ）』2026年1・2月合併号特装版（増刊）

