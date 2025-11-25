¡ÚZARA¤ÎÃ¸¿§¡Û¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤¡ª 40¡¦50Âå¤Î¹¤È´¤±♡¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¡Ö¥¢¥¦¥¿ー¤ÏÌµÆñ¤Ë¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë40¡¦50Âå¤Ø¡£Âç¿Í¤ÎÅß¥³ー¥Ç¤Î¹¤È´¤±¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤òÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃ¸¿§¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤òÃ¦¤¤¤Ç¤âÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª ¥Ùー¥¸¥å¤ä¥¨¥¯¥ê¥å¤È¤¤¤Ã¤¿¾åÉÊ¤Ç½À¤é¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬½÷À¤é¤·¤¯¡¢¥·ー¥º¥ó¥àー¥É¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿²Ä°¦¤²¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤¼¤ÒÅß¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Î1·³¤Ë¡¢ZARA¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¥»ー¥¿ー¡×¡ã¥Ùー¥¸¥å¡ä\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÀÞ¤é¤º¤ËÃå¤é¤ì¤ë¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¥¥Þ¤ë¥×¥ìー¥ó¤Ê1Ãå¡£¤æ¤ë¤ê¤È¸ª¤¬Íî¤Á¤¿Ä¹¤á¤ÎÂµ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÃå¾æ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤Î¥ï¥ó¥Äー¤Ç¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ùー¥¸¥å¤Î¿§Ì£¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÂç¿Í²Ä°¦¤¤°õ¾Ý¤â¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤Î¥Ý¥í¥»ー¥¿ー¤Ç¿§µ¤¤ò±é½Ð
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥±ー¥Ö¥ë¥Ë¥Ã¥È¥»ー¥¿ー¡×¡ã¥ß¥ó¥¯¥Þー¥ë¡ä\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¤â¥Ùー¥¸¥å¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤¬¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤Á¤é¤Î¥»ー¥¿ー¡£¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤Î¥Ë¥Ã¥ÈÃÏ¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¹¤á¤Ë³«¤¤¤¿¥·¥ãー¥×¤Ê¶»¸µ¤¬Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶ßÉÕ¤¤Î¥Ý¥í¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢¥³ー¥Ç¤Ë½Ü¤Î¥È¥é¥Ã¥É¤Ê¥àー¥É¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤é¤»¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
Ã¸¿§¤Ë¥Í¥¤¥Óー¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ø¥ó¥êー¥Í¥Ã¥¯¥»ー¥¿ー
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥Ë¥Ã¥È¥»ー¥¿ー¡×¡ã¥Ùー¥¸¥å/¥Í¥¤¥Óー¥Ö¥ëー¡ä\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
4¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬Ï¢¤Ê¤ë¥Ø¥ó¥êー¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ãå²ó¤·ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥»ー¥¿ー¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò³°¤»¤Ð¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Î°õ¾ÝÊÑ²½¤ò¿Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢1Ëç¤ÇÃå¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¤¥ó¥Êー¤ò¥ì¥¤¥äー¥É¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£½Â¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ùー¥¸¥å¤Ë¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Í¥¤¥Óー¤ÎºÙ¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤òºÎÍÑ¡£·é¤¯¥¸ー¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤ÎÅß¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£
¥Ý¥ó¥Á¥çÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÍ¥¤·¤²¤Ê¤Ò¤ÈÊÊ¤ò¥×¥é¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Á¥ã¥ó¥ー¥Ë¥Ã¥È¥Ý¥ó¥Á¥ç¥»ー¥¿ー¡×¡ã¥¨¥¯¥ê¥å¡ä\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤Î¥»ー¥¿ー¤Ï¡¢Ê¬¸ü¤¤¥¢¥¦¥¿ー¤òÃ¦¤¤¤À¤È¤¤Ë¤âÃå±Ç¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¥Ý¥ó¥Á¥ç¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Âµ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤ä¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤«¤é½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç¤Ò¤ÈÊÊ¤¢¤ë¹¤È´¤±¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£Çò¤è¤ê¤â¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤¹¤®¤Ê¤¤Ã¸¤¤¥¨¥¯¥ê¥å¤Î¿§Ì£¤¬¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤²¤Ë¸«¤»¤ëÌòÌÜ¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
