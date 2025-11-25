XGが米オーディション『The Voice』ファイナルでゲストパフォーマンス決定 アメリカのテレビで「GALA」初披露へ
HIPHOP／R＆B ガールズグループ・XGが、アメリカの人気音楽オーディション番組『The Voice』シーズン28のフィナーレにて、ゲストパフォーマンスを披露することが決定した。
【動画】XG・JURIN、ソロデビュー曲「PS118 (feat. Rapsody)」ミュージックビデオ
『The Voice』は、NBCで放送されている音楽コンペティション番組で、これまでに4度の『エミー賞』を受賞。ブラインドオーディションやバトルラウンドといった独自のフォーマットで人気を集めており、アメリカ最大級の視聴規模を誇る。現在放送中のシーズン28では、レバ・マッケンタイア、スヌープ・ドッグ、マイケル・ブーブレ、ナイル・ホーランといった豪華な“コーチ”たちが登場し、熱戦が繰り広げられている。
XGは、12月16日（現地時間）に放送される同シーズンのファイナルで、「GALA」のパフォーマンスを披露予定。アメリカのテレビにおける同曲の初披露となり、グローバルに支持を集めてきたXGのステージが全米の視聴者に届けられる。
XGは、2026年1月23日に初のフルアルバム『THE CORE - 核』をリリースし、2月からは2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を開催予定。今回の『The Voice』出演は、グローバルアーティストとしてさらなる飛躍を遂げる象徴的なステージとなりそうだ。
