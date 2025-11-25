『呪術廻戦』興収15.1億円＆動員数101万人突破 第3弾特典は小冊子！年表や未解禁原画など収録
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）が、公開18日間で観客動員数101万人、興行収入15.1億円を突破した。また、入場者特典第3弾が29日〜12月5日にかけて配布されることが発表された。
【画像】未解禁原画＆キャラ設定画！配布される新特典『呪術廻戦』小冊子
入場者プレゼント第3弾【「死滅回游」Start Guide & Art works】は、「渋谷事変」までを振り返り、「死滅回游」への準備を進めるためのA4サイズ24ページの小冊子。『呪術廻戦』振り返り年表や、虎杖悠仁役の榎木淳弥と夏油 傑役の櫻井孝宏のキャスト対談インタビュー、さらに「死滅回游」未解禁原画、キャラクター設定、カラースクリプト、美術設定などの設定資料も収録され、ファン必見の“特別な一冊”となっている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
【画像】未解禁原画＆キャラ設定画！配布される新特典『呪術廻戦』小冊子
入場者プレゼント第3弾【「死滅回游」Start Guide & Art works】は、「渋谷事変」までを振り返り、「死滅回游」への準備を進めるためのA4サイズ24ページの小冊子。『呪術廻戦』振り返り年表や、虎杖悠仁役の榎木淳弥と夏油 傑役の櫻井孝宏のキャスト対談インタビュー、さらに「死滅回游」未解禁原画、キャラクター設定、カラースクリプト、美術設定などの設定資料も収録され、ファン必見の“特別な一冊”となっている。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。