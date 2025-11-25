山川恵里佳 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いタレント・おさる（旧芸名＝モンキッキー）の妻でタレント・俳優の山川恵里佳（43）が、25日日までに、自身のインスタグラムを更新。ロケ宿泊時の“朝のルーティン”を収めた動画を公開した。

【写真】すっぴん姿も！ベッドで魅せる“朝ルーティン”を公開した山川恵里佳

　山川は、インスタを通じてグラビア撮影の様子やトレーニングに励む日々を発信してきた。整ったプロポーションはたびたび話題となり、そのたびに驚きや称賛のコメントが寄せられている。

　今回投稿した動画では、一泊ロケ時の朝の様子を撮影。寝巻き姿で起き上がるシーンから始まり、シャワー後にバスタオルを巻いてスキンケアを行う姿、メイクの工程、朝食、衣装への着替えまでをテンポよくまとめている。自然体で過ごす朝の一コマが切り取られた映像になった。

　普段の撮影では見られない姿に、ファンからは「すっぴんも可愛い」「ドキドキします　抜群に可愛いですね〜」「神々しい」「すごく可愛い」など称賛の声が寄せられている。