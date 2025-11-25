43歳・山川恵里佳、寝まき姿で美脚スラリ ベッドで魅せる“朝ルーティン”に「すっぴんも可愛い」「ドキドキします」
お笑いタレント・おさる（旧芸名＝モンキッキー）の妻でタレント・俳優の山川恵里佳（43）が、25日日までに、自身のインスタグラムを更新。ロケ宿泊時の“朝のルーティン”を収めた動画を公開した。
【写真】すっぴん姿も！ベッドで魅せる“朝ルーティン”を公開した山川恵里佳
山川は、インスタを通じてグラビア撮影の様子やトレーニングに励む日々を発信してきた。整ったプロポーションはたびたび話題となり、そのたびに驚きや称賛のコメントが寄せられている。
今回投稿した動画では、一泊ロケ時の朝の様子を撮影。寝巻き姿で起き上がるシーンから始まり、シャワー後にバスタオルを巻いてスキンケアを行う姿、メイクの工程、朝食、衣装への着替えまでをテンポよくまとめている。自然体で過ごす朝の一コマが切り取られた映像になった。
普段の撮影では見られない姿に、ファンからは「すっぴんも可愛い」「ドキドキします 抜群に可愛いですね〜」「神々しい」「すごく可愛い」など称賛の声が寄せられている。
【写真】すっぴん姿も！ベッドで魅せる“朝ルーティン”を公開した山川恵里佳
山川は、インスタを通じてグラビア撮影の様子やトレーニングに励む日々を発信してきた。整ったプロポーションはたびたび話題となり、そのたびに驚きや称賛のコメントが寄せられている。
普段の撮影では見られない姿に、ファンからは「すっぴんも可愛い」「ドキドキします 抜群に可愛いですね〜」「神々しい」「すごく可愛い」など称賛の声が寄せられている。