5年間の集大成と未来への挑戦！BOCCHI。「5th Anniversary LIVE」

GDL Entertainment所属のアイドルグループ「BOCCHI。（ぼっち。）」が、結成5周年を記念するワンマンライブを2025年12月2日(火)、Zepp SHINJUKU(TOKYO)にて開催します。

昨年の同会場でのワンマンライブを経て、メンバーの変遷や様々な葛藤を乗り越えてきた彼女たち。

目標とするROCK IN JAPANへの挑戦を掲げ、過去を超えるパフォーマンスを目指してステージに立ちます。

BOCCHI。「5th Anniversary LIVE」

開催日：2025年12月2日(火)

会場：Zepp SHINJUKU(TOKYO)

時間：開場 17:15 / 開演 18:00

料金：一般チケット 1,000円〜（VIP、前方、カメラエリア設定あり）

出演：BOCCHI。／らびゅあたっく。／なないろパンダちゃん。／茜紬うた／BLUE REGRET。(OA)

今回の5周年ライブは、事務所のインディーズレーベル名を冠した「SEVENTEEN FES presents」として開催され、まさに「総力戦」の様相を呈しています。

妹分グループである「らびゅあたっく。」「なないろパンダちゃん。」に加え、新たにデビューするソロアイドルや新グループも参戦し、GDL Entertainment所属アイドルが総出でアニバーサリーを盛り上げます。

新星が登場！ソロ＆新グループのお披露目

本公演では、事務所初となるソロアイドル「茜紬（あずみ）うた」がデビューを果たします。

グラビアやタレントとしても活動する彼女が魅せる、どこか懐かしい昭和アイドルのようなステージに注目が集まります。

さらに、4人組の新アイドルグループ「BLUE REGRET。」もオープニングアクトとしてプレデビューします。

「蒼く残る後悔は、明日へ向かうメロディになる。」をコンセプトとしたメロディックロック系アイドルとして、フロアを熱く揺らします。

来場者特典とメンバーの決意

5周年を記念し、来場者（手売りチケットを除く）には「17プレミアムカード」が進呈されます。

このカードは、今後のSEVENTEEN FES入場時に提示することで「サインありチェキ券1枚」がもらえる特典付きで、継続的にイベントを楽しむための特別なアイテムです。

BOCCHI。を代表して澄川れみは、「今までのBOCCHI。ではなく、それ以上のものを見せられたら」と力強くコメントしています。

常に先頭を走り続けるBOCCHI。の背中と、それを追う妹グループたちの熱演が交錯する、一夜限りの特別なステージとなります。

BOCCHI。「5th Anniversary LIVE」の紹介でした。

