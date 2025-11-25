ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡º£µ¨ºÇ½ªÀï¡¢º´Æ£µ±¤ÎÂÇ½çÊÑ¹¹¤ÎÎ¢Â¦ÌÀ¤«¤¹¡Ö°ì¤Ä¤Ç¤âÂÇ½ç¤ò·«¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¡×£Ó£Ç£Ì¤ÇÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ
¡¡ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¢Æ£ËÜÆØ»ÎÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡¢ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡¢ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬£²£µÆü¡¢ÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆôºê»Ôºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Í¥¾¡Êó¹ð²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£¶£·£²£¸¿Í¤¬±þÊç¤·¡¢»²²Ã¤·¤¿¿Í¿ô¤Ï£³£±£µ£°¿Í¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÊó¹ð²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»î¹ç¤Ëº´Æ£µ±¤¬£´£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿£±£°·î£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎºÇ½ªÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀï¤ò¹µ¤¨¡¢£´£°ËÜ¤ÎÂçÂæ¤Ø¤¢¤È£±ËÜ¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´Æ£µ±¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨ºÇ¤âÂ¿¤¯ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö£´ÈÖ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö£³ÈÖ¡×¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ç¤âÂÇ½ç¤ò·«¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡£¤è¤Ê¤è¤Ê¹Í¤¨¤Æ¡×¤È¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÍâÄ«¡ÖÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤È¾®Ã«Ìî¤È£³¿Í¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡££³ÈÖ¤Ë¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¢Â¦¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤ÏÆ±Àï¤Ç£´£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£´£°¹æ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÇÂÇÀþ¤òÁÈ¤à¤Î¤Ï°ì¶ìÏ«¤À¤·¡¢Áª¼ê¤¬±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£