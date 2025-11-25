ホロライブ人気VTuber、生誕祭のスパチャ収益「凄い額」→“使い方”に大反響 白銀ノエルが大分愛あふれる発信
ホロライブプロダクションのVTuber・白銀ノエルが、誕生日の23日夜に「生誕祭3Dライブ」を配信。スーパーチャットの収益について説明し、多数の反響が寄せられた。
【動画】「大分県民としてこんなに嬉しい曲はない…」…白銀ノエルの新MV、被災地へのメッセージ
ノエルは23日、自身のXで「明日21時より、生誕祭3Dライブを開催いたします。その配信でいただいたスーパーチャット収益につきましては、全額相当を先日大規模火災に見舞われた大分市佐賀関地域へ寄付させていただきます」と明らかにした。
理由について「団長（※ノエル）は大分県育ちで、佐賀関にもこれまで何度か訪れています。関アジ・関サバはもちろん、海藻の『くろめ』など海の幸が本当に美味しい、自然豊かで素晴らしい地域です！その場所が今回甚大な被害に遭ったと知り、少しでも力になれればと思い、このような形をとることにしました」と説明。
その上で「なお、これはあくまで団長個人としての意思表示であり、リスナーの皆さんへ寄付をお願いする意図は一切ございません…！もし寄付を考えてくださる方がいらっしゃれば、必ずノエルを介さず、直接大分市の窓口へお願いいたします」とし、「大分市佐賀関地域大規模火災義援金」サイトのURLを案内した。
24日の生誕祭3Dライブ後には、「事前にお伝えしていた通り、本日21時から行った生誕3DLIVE内でいただいたスーパーチャット収益の全額相当を、先日大規模火災に見舞われた大分市佐賀関地域へ寄付させていただきます。一日も早いご復興を心よりお祈り申し上げます…！」と再度伝えた。
また、新アニメーション×実写ミュージックビデオ（MV）を公開。「地元大分がダイスキな団長ですが…!!ついにバーチャル大分観光大使の曲を作っちゃった！※自称なので公式じゃありません!!←ここ重要」と大分愛あふれる内容となった。
これに対して「いい人すぎるよぉ…」「えらい」「大分県民としてこんなに嬉しい曲はない…」「この優しさが世界に広まって欲しい」などコメントが殺到。「チラッと総額見ましたが、凄い額になってましたね」「自分も出来ることを自分なりに実行していきたい」「1日でも早く復興出来ますように」などの声が寄せられている。
【動画】「大分県民としてこんなに嬉しい曲はない…」…白銀ノエルの新MV、被災地へのメッセージ
ノエルは23日、自身のXで「明日21時より、生誕祭3Dライブを開催いたします。その配信でいただいたスーパーチャット収益につきましては、全額相当を先日大規模火災に見舞われた大分市佐賀関地域へ寄付させていただきます」と明らかにした。
その上で「なお、これはあくまで団長個人としての意思表示であり、リスナーの皆さんへ寄付をお願いする意図は一切ございません…！もし寄付を考えてくださる方がいらっしゃれば、必ずノエルを介さず、直接大分市の窓口へお願いいたします」とし、「大分市佐賀関地域大規模火災義援金」サイトのURLを案内した。
24日の生誕祭3Dライブ後には、「事前にお伝えしていた通り、本日21時から行った生誕3DLIVE内でいただいたスーパーチャット収益の全額相当を、先日大規模火災に見舞われた大分市佐賀関地域へ寄付させていただきます。一日も早いご復興を心よりお祈り申し上げます…！」と再度伝えた。
また、新アニメーション×実写ミュージックビデオ（MV）を公開。「地元大分がダイスキな団長ですが…!!ついにバーチャル大分観光大使の曲を作っちゃった！※自称なので公式じゃありません!!←ここ重要」と大分愛あふれる内容となった。
これに対して「いい人すぎるよぉ…」「えらい」「大分県民としてこんなに嬉しい曲はない…」「この優しさが世界に広まって欲しい」などコメントが殺到。「チラッと総額見ましたが、凄い額になってましたね」「自分も出来ることを自分なりに実行していきたい」「1日でも早く復興出来ますように」などの声が寄せられている。