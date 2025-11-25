泉澤祐希、“婚約者”との2ショット「お二人の笑顔癒しぃ〜」「かわいい」
俳優の泉澤祐希が、25日までに更新されたテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）の公式Xに登場。劇中で婚約者・早紀を演じた辻凪子との2ショットを公開した。
【写真】「お二人の笑顔癒しぃ〜」“婚約者”との2ショットを公開した泉澤祐希
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢寿明）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。21日に放送された第6話では、泉澤は婚約者をひき逃げで失う森田浩介、その婚約者を辻が演じた。
「インスタグラムでは森田（#泉澤祐希）と婚約者の早紀（#辻凪子 ） 幸せな2ショットをお届け」とつづり、仲むつまじくピースサインをする2人の写真を投稿した。
この投稿に「お二人の笑顔癒しぃ〜」「かわいい」といったコメントが寄せられた。
【写真】「お二人の笑顔癒しぃ〜」“婚約者”との2ショットを公開した泉澤祐希
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢寿明）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。21日に放送された第6話では、泉澤は婚約者をひき逃げで失う森田浩介、その婚約者を辻が演じた。
「インスタグラムでは森田（#泉澤祐希）と婚約者の早紀（#辻凪子 ） 幸せな2ショットをお届け」とつづり、仲むつまじくピースサインをする2人の写真を投稿した。
この投稿に「お二人の笑顔癒しぃ〜」「かわいい」といったコメントが寄せられた。