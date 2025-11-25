「幻のガトーショコラ」が渋谷ヒカリエで11/27から一週間限定販売！ 通販は1年待ちで受付け休止中の絶品スイーツが東京に参上
通販は1年待ちで休止中！ 幻のガトーショコラ『THE chocola』と『抹茶』が渋谷ヒカリエに登場
SERENDIPITY株式会社が、11月27日（木）から12月3日（水）まで、渋谷ヒカリエShinQsにてポップアップストアをオープンします！
目玉は、現在オンライン販売を休止している幻のガトーショコラ「THE chocola」と「THE chocola 抹茶」。一人の職人が焼き上げるため入手困難な一品です。
「チョコレート雲」のような口どけが特徴で、グルテンフリーかつ上白糖不使用。
来年からの大幅な価格改定（THE chocolaは5,000円→7,000円など）も発表されており、現在の価格で購入できる貴重な機会となります。
（以下、プレスリリースより）
日本一買えないガトーショコラ!?渋谷ヒカリエShinQsにて一週間だけのPOP UP STOREが決定!!今年のクリスマスはこれに決まり!!
先週突如オンライン販売を休止した常識を覆す幻のガトーショコラ。
SERENDIPITY株式会社（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：澤田明男)は、2025年11月27から12月3日までの1週間、期間限定のポップアップストアを【渋谷ヒカリエShinQs B2 フードステージ】にて1年ぶりの出店致します。
店頭では看板商品のTHE chocola 、THE chocola 抹茶のみを販売する。
現在オンライン販売では1年待ちの状況ですが、一人の職人のみで焼き上げる為、これ以上の注文が受けられないと判断し、先日突如オンライン販売の休止を発表しました。
また、来年から原材料の高騰を受けて大幅な価格改定を発表しています。
先日の公式Instagramにて作り手の澤田本人の直筆メッセージ。
THE chocola \5000 →\7000
THE chocola 抹茶 \6000 →\8000
名古屋にある店舗では毎日昼過ぎには完売し閉店している為、今回の渋谷ヒカリエでの購入は絶対にオススメ!!クリスマスやお正月のシーンに特別なスイーツを添えてみてはいかがでしょうか。
ポップアップストア 店舗情報
⚪︎東京都渋谷区渋谷2-21-1
渋谷ヒカリエ ShinQs B2 東横のれん街 フードステージB2 にて販売
⚪︎販売期間 11/27〜12/3
⚪︎営業時間 平日・土曜 11:00〜21:00
日・祝 11:00〜20:00
THE chocolaとは
■チョコレート雲のようなくちどけ
チョコレートの雲を食べているような未体験の食感を実現。
ガトーショコラは一般的に重くてずっしりし、ねっとりしたイメージですが、THE chocola はその常識を大きく覆します。
■カカオに懸けるこだわり
希少価値の高い4種類のカカオ豆を独自のバランスでブレンド。
【THE chocola】の特徴である香りの部分には、クリオロ種、カラバシージョ種、グアヤキル種のカカオを使用しており、このカカオは5年前の5倍以上の価格になっております。
■シンプルで上品な素材
THE chocolaを構成するのは、上質なカカオ・卵・生クリーム・バター・てんさい糖・塩のみ。
グルテンフリーかつ、上白糖を一切使わずに製造しております。
店舗情報「THE LAB NAGOYA」
・住所：名古屋市北区大杉1丁目19-10［名鉄瀬戸線「尼ケ坂駅」］
・営業時間：11時〜17時
・電話番号：052-385-7215
※商品無くなり次第閉店
・定休日：日曜日
【代表 澤田明男インスタグラム】https://www.instagram.com/a.sawada/
【THE公式サイト・SNS】
オンラインショップ：https://www.the-chocola.com/
インスタグラム：https://www.instagram.com/the_chocola_/
インスタグラム（名古屋店）：https://www.instagram.com/the_lab_nagoya_