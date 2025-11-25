プロ野球・DeNAは25日、ドラフト2位の島田舜也選手（東洋大）とドラフト3位の宮下朝陽選手（東洋大）との仮契約合意を発表しました。

島田投手は最速155キロのストレートを軸に、スプリット・フォーク・カーブ・スライダー・チェンジアップと多彩な変化球を操る右腕。先発・中継ぎ・抑えどこでも本来のピッチングができる強みも持っています。また宮下選手は安定感のある守備と長打も期待できる選手。2年生秋には大学侍ジャパンに選出された経験を持ちます。

その島田投手と宮下選手も、今回の仮契約にあわせてコメントを発表。島田投手は「ベイスターズの目指す選手像を今回お話しいただき、しっかり理解できたので、ベイスターズの一員になる自覚をさらに強くしました。自分は淡々とやっているように見えるかもしれませんが、負けず嫌いなところがあるので、ピンチの場面などでは感情を出して投げますし、気迫あふれるピッチングがセールスポイントです。今後はベイスターズが目指す選手像、そしてファンの皆さまや周りの方々から愛され続ける選手を目指していきます。1年目からベイスターズの力になれるように精一杯頑張るので、応援よろしくお願いします」と意気込みを語りました。

一方、宮下選手は「仮契約を終えて、ようやくプロ野球選手という自分の目標に徐々に近づいているなと感じています。守備ではスローイングが安定しているところ、打撃では中距離打者として野手の間を速い打球で抜くのが、セールスポイントです。将来日本代表になりたいと思っているので、主軸を打てるバッターになりたいです。1年目から一軍で出場して、ファンの皆さまに名前と顔をしっかり覚えてもらえるように頑張るので、応援よろしくお願いします」と熱意を込めました。