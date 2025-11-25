２５日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５８．８６ポイント（０．６２％）高の２５８７５．３６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６８．５５ポイント（０．７６％）高の９１４７．９７ポイントと続伸した。売買代金は１３３０億２６０万香港ドルとなっている（２４日前場は１３０５億８８４０万香港ドル）。

内外環境の改善で投資家心理が上向く流れ。米中関係の改善期待や、米中の政策期待が支えとなっている。トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は２４日に電話会談し、双方がお互いの国を訪問することで合意したなどと伝わった。経済政策を巡っては、米国では次回（１２月９〜１０日）米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げが決定されるとの観測が高まっている。また、中国では２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が１２月中旬ごろに開催される見通し。金融関係者からは、会議を経て、２６年１月にも預金準備率や政策金利を引き下げる可能性があると指摘された。そのほか、中国景気の先行き不安後退もプラス。格付け会社のＳ&Ｐグローバル・レーティングは最新リポートで、２６年の中国ＧＤＰ（国内総生産）成長率予想を４．０→４．４％に０．４ポイント上方修正した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が４．６％高、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）とアルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）がそろって４．２％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が２．８％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）と晶門半導体（２８７８／ＨＫ）がそろって２．３％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が２．２％ずつ上昇した。そのほか、クラウドや人工知能（ＡＩ）技術関連の銘柄も急伸。ハンセン科技（テック）指数は１．２％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

非鉄・産金セクターもしっかり。中国宏橋のほか、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．０％高、江西銅業（３５８／ＨＫ）が２．６％高、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．８％高、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が２．３％高で引けた。

ライダー（ＬｉＤＡＲ）や自動運転システムなどスマートドライブ関連銘柄も物色される。禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が１３．８％高、速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が２．０％高、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が１０．２％高、文遠知行（８００／ＨＫ）が２．０％高と値を上げた。文遠知行については、第３四半期決算の赤字幅が前年同期から縮小し、売上高が２．４倍に拡大したことも材料視されている。中でも、自動運転タクシー（ロボタク）関連の収入が急拡大した。

半面、空運セクターは急落。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が６．６％安、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が３．９％安、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が１．９％安で前場取引を終えた。中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけた影響で、中国の航空会社が日本路線を相次ぎ減便・欠航。また、日本便チケットのキャンセルも続出するなか、大手３社などは無料での変更・払い戻しを受け付けると発表した。業績への影響が懸念されている。

本土マーケットも続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比１．１３％高の３８８０．２２ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。素材、医薬、消費、自動車、不動産、金融なども買われた。半面、空運は安い。エネルギーの一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）