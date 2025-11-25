“美しすぎる気象予報士”穂川果音、夜景バックのオフショルワンピ姿「大人の色気」「萌え袖も可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/11/25】“美しすぎる気象予報士”と話題の穂川果音が11月24日、自身のInstagramを更新。オフショルダー衣装姿を披露し、反響が集まっている。
【写真】39歳美人気象予報士「いい女感出てる」色気漂うオフショル姿
穂川は「今年もイルミネーションハンター活動はじめました」とつづり、丸の内のイルミネーションをバックに写真を公開。茶色のオフショルダートップスを合わせたスタイルでは、美しい肩のラインを覗かせている。
この投稿に「素敵」「大人の色気」「萌え袖も可愛い」「いい女感出てる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆穂川果音、美肩際立つショット披露
◆穂川果音の投稿が話題
