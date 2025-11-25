ハンバート ハンバート、朝ドラ『ばけばけ』主題歌を『Nウタ』で披露 ドラマ舞台・島根で撮影されたパフォーマンス収めたSPバージョン
NHKの5分間音楽番組『Nウタ』にて、連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌であるハンバート ハンバートの新曲『笑ったり転んだり』が取り上げられることが決定した。
【会見カット】素敵…！夫婦仲よく会見に登場したハンバート ハンバート
『Nウタ』は、NHKの放送100年を記念して今年4月にスタートしたミニ音楽番組。NHKが行うキャンペーンのテーマソングや、ドラマ、番組の主題歌などを紹介し、日本の文化や音楽を世界に発信している。
今回紹介される『笑ったり転んだり』は、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のために書き下ろされた楽曲。主題歌を担当するハンバート ハンバートは、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』への出場も決定しており、注目が集まっている。
番組では、ドラマの舞台である島根県・宍道湖畔で撮影されたパフォーマンス映像と、『ばけばけ』のドラマ映像を織り交ぜたスペシャルバージョンが放送される予定だ。
放送はNHK総合にて、12月2日午後11時45分より初回放送予定。以降、毎週火曜の同時刻および、毎週月曜午前0時20分（日曜深夜）に放送される。NHK ONE（新・NHKプラス）での同時・見逃し配信も実施される。
■放送予定
12月2日（火）後11：45〜後11：50（12月初回放送予定）＜NHK総合＞
1月6日（火）後11：45〜後11：50（1月初回放送予定）＜NHK総合＞
【会見カット】素敵…！夫婦仲よく会見に登場したハンバート ハンバート
『Nウタ』は、NHKの放送100年を記念して今年4月にスタートしたミニ音楽番組。NHKが行うキャンペーンのテーマソングや、ドラマ、番組の主題歌などを紹介し、日本の文化や音楽を世界に発信している。
今回紹介される『笑ったり転んだり』は、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のために書き下ろされた楽曲。主題歌を担当するハンバート ハンバートは、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』への出場も決定しており、注目が集まっている。
放送はNHK総合にて、12月2日午後11時45分より初回放送予定。以降、毎週火曜の同時刻および、毎週月曜午前0時20分（日曜深夜）に放送される。NHK ONE（新・NHKプラス）での同時・見逃し配信も実施される。
■放送予定
12月2日（火）後11：45〜後11：50（12月初回放送予定）＜NHK総合＞
1月6日（火）後11：45〜後11：50（1月初回放送予定）＜NHK総合＞