2児の母・渡辺満里奈、高3長男へのバラエティ豊かな手作り弁当“備忘録”を披露「全部おいしそう」「愛情いっぱい」「これ泣けるやつー！」
2児の母でタレントの渡辺満里奈（55）が23日、自身のインスタグラムを更新。長男（17）への手作り弁当を披露するとともに、「先週金曜日、高3息子のお弁当が終了しました！」と報告した。
【写真】「全部おいしそう」「愛情いっぱい」高3長男へのバラエティ豊かな“5日分”の手作り弁当
「これまで、撮るほどのものではないしと写真は残していなかったのですが、最後の1週間くらい撮ってみようかなと5日間のお弁当を残してみました」と話し、5日分の弁当をまとめたコラージュ写真をアップ（イレギュラーで弁当の日はまだあるそう）。
「盛り付けも得意ではないし、レパートリーも少ないし、息子的にはテンション上がらないだろうなとか思ってました」と謙遜する渡辺だが、揚げ物や卵焼き、彩り野菜などの種類豊富なおかずがぎっしり詰まった弁当から丼物まで、日毎にバラエティ豊かな内容となっている。
投稿では、“最後の弁当の日”に長男から送られてきた「3年間ありがとう（手ハート）」のLINEのメッセージ画面も紹介し、「ほろりと泣けた」と渡辺。
「あとから冷静になった時、6年だけどな、とは思ったけど、そんな言葉をくれるとは思ってなかったから、作ってきてよかったなとしみじみ思いました。不恰好な母のお弁当。食べてくれてありがとうねーー！」と感謝の気持ちを記し、同時に「#子育てが少しずつ終わっていく」と寂しさものぞかせていた。
渡辺の手作り弁当に対し「愛情いっぱい」「お弁当全部おいしそう」「めっちゃ素敵」「母の愛がいっぱい詰まったお弁当は美味しそうですし、とても美味しかったでしょうね」との声が寄せられたほか、長男とのやり取りには「これ泣けるやつー！」「素敵な息子さん そのひとことで全てが報われますね」「お疲れ様でした♪」「よく頑張りました」など心温まるコメントが数多く届けられている。
渡辺は2005年5月、お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）と結婚。07年12月に長男、10年6月に長女（15）が誕生している。
【写真】「全部おいしそう」「愛情いっぱい」高3長男へのバラエティ豊かな“5日分”の手作り弁当
「これまで、撮るほどのものではないしと写真は残していなかったのですが、最後の1週間くらい撮ってみようかなと5日間のお弁当を残してみました」と話し、5日分の弁当をまとめたコラージュ写真をアップ（イレギュラーで弁当の日はまだあるそう）。
投稿では、“最後の弁当の日”に長男から送られてきた「3年間ありがとう（手ハート）」のLINEのメッセージ画面も紹介し、「ほろりと泣けた」と渡辺。
「あとから冷静になった時、6年だけどな、とは思ったけど、そんな言葉をくれるとは思ってなかったから、作ってきてよかったなとしみじみ思いました。不恰好な母のお弁当。食べてくれてありがとうねーー！」と感謝の気持ちを記し、同時に「#子育てが少しずつ終わっていく」と寂しさものぞかせていた。
渡辺の手作り弁当に対し「愛情いっぱい」「お弁当全部おいしそう」「めっちゃ素敵」「母の愛がいっぱい詰まったお弁当は美味しそうですし、とても美味しかったでしょうね」との声が寄せられたほか、長男とのやり取りには「これ泣けるやつー！」「素敵な息子さん そのひとことで全てが報われますね」「お疲れ様でした♪」「よく頑張りました」など心温まるコメントが数多く届けられている。
渡辺は2005年5月、お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤（57）と結婚。07年12月に長男、10年6月に長女（15）が誕生している。