【PREMIUM DX メモリアルアルケミスドライバーユニット】 2026年5月 発送予定 価格：8,910円

バンダイは、なりきり玩具「PREMIUM DX メモリアルアルケミスドライバーユニット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月25日12時より予約受付を開始した。発送は2026年5月を予定し、価格は8,910円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーガッチャード」より仮面ライダーマジェードと仮面ライダーウインドの変身アイテム「アルケミスドライバーユニット」をなりきり玩具で再現したもの。使用者２名のキャラクターボイス追加などアップデートを行なったメモリアル版となっている。

メモリアルアルケミスドライバーユニットは、DX版同様、別売りの「DXガッチャードライバー」と組み合わせることでアルケミスドライバーが完成する。

ケミーカードをセットして仮面ライダーマジェードや仮面ライダーウインドの変身遊びが楽しめる。ユニットは天面にボタンを2つ新設しており、九堂りんね（演：松本麗世さん）と九堂風雅（演：石丸幹二さん）のキャラクターボイスが発動可能。またキャラクターボイス以外の音声面についてもDX版からグレードアップされており、DX版未収録の劇中効果音や劇中仕様の変身音、必殺技音が収録されている。

さらに、メモリアルアルケミスドライバーユニットに加え、「ユニコン」、「ザ・サン」、「ギガバハム」、「クロアナ」のケミーカード、そして新規イラストとなる「リバースレアカード」2枚が付属する。リバースレアカードは「ドラゴナロス」、「ガイア―ド」の2種を、元のケミーカードから体色が裏返ったような色合いでデザインとなっており、メモリアルアルケミスドライバーユニットと連動して、通常とは異なる新規音声が発動する。

メモリアルアルケミスドライバーユニットは、前面パネルの大部分にパールホワイト塗装を追加。造形の凹凸・陰影がより明確になり、高級感あふれる外観を実現。付属のハイアルケミストリングの白成形色部分にもパールホワイト塗装が追加されている。

ハイアルケミストリングのリングパーツは、DX版に付属したリングパーツ（大）（内径約17mm）に加え、内径約21mmに拡張したリングパーツ（超・大）が付属する。

(C)2023 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映