プロボクシングWBC世界バンタム級新王者・井上拓真（29＝大橋）が3度目の世界王座戴冠から一夜明けた25日、横浜市内の所属ジムで会見した。

24日にトヨタアリーナ東京で行われたWBC世界バンタム級王座決定戦で、那須川天心（27＝帝拳）に3―0で判定勝ち。キックボクシング42戦全勝の“神童”でプロボクシング転向8戦目で世界初挑戦した天心に格闘技人生初黒星をつけ、自身はWBA同級王座を失った昨年10月以来の再起戦で世界王者返り咲きを果たしていた。

試合は1、2回こそ天心のペースだったが、拓真が3回から攻めに出て距離を詰め試合を支配した。立ち上がりについては「（天心のリーチが）思った以上に長くて、ここでも届くのかというのが1ランド目の左フックのスイングにも出ていたんですけど、めっちゃ長いなと感じました」と明かした。

天心戦へ向けては、練習で過去一番自身を追い込んだ。「やっぱり相手が天心選手だからというのが一番大きい」と説明し、今回のような攻撃的なボクシングを「続けようと思えば続けられるし、新たな引き出しもできたので、1つ1ついろいろな引き出しを増やしていけたら」と話した。

天心とはどういう存在か？との問いには「キック時代から無敗でずっと来て、ボクシング界に来て、今回は自分がボクシング界代表みたいな雰囲気だったので、自分がボクシング界を守ると言ったら変ですけど、そういう意味合いになるように周りのファンが仕立ててるのなと感じました」と打ち明け、「自分もいろいろプレッシャーもありましたけど、申し分ない相手でしたね」と語った。