3連休最終日ですが、沖縄県で突如、断水が発生しました。スーパーからは水が消え、空港やホテルでも影響が広がっています。最大37万世帯に影響があるとみられ、不安の声が広がっています。

24日の山梨県の富士河口湖。名所「もみじ回廊」はライトアップされ、幻想的な雰囲気に。

観光に来たカップル

「紅葉を私が見に行きたいってずっと言っていて」

「言ってた？」

「言ってた！なんで忘れてるの？」

紅葉狩りを楽しむなか、心配なことも…

観光に来た人

「クマ、今年すごくニュースになってるので怖い」

「市役所のクマ情報を調べるとすぐ出てくるので、なるべくそこは避けるようにしています」

「（先生が）クマが出ているから石とか投げないでねとか」

「緊急銃猟」を発令する自治体も

この3連休も、クマは各地で現れています。



栃木県・鹿沼市では23日、74歳の男性がクマに襲われ上半身の左側や顔をひっかかれるケガをしました。

24日は山形県・飯豊町で柿の木にのぼっているクマを確認。



飯豊町は「緊急銃猟」を発令、クマは駆除されました。

食べ歩きの匂い「クマも行きたくなっちゃうかな」

全国的なエサ不足により、クマが生息する観光地では、最大級の警戒が必要だといいます。

北河口湖観光協会 大町悦章さん

「食べ歩きされる方が多い。その匂いを嗅ぐと美味しそうな匂いがするので、クマも行きたくなっちゃうかなって」

こちらの観光協会の窓口では“クマよけスプレー”を用意したほか、クマを寄せ付けないという装置を急遽、設置しました。

北河口湖観光協会 大町悦章さん

「ここでクマが嫌がる周波を出していて、大体50メートルくらい先まで届くと言われている。おかげさまでまだクマのクの字も、ここは今のところないです」

沖縄 大規模断水おそれ

一方、沖縄・那覇空港では異変が…

空港アナウンス

「沖縄本島内の一部で断水が行われる可能性があります。トイレは通常通りご利用いただけますが、手を洗う際は節水にご協力ください」

大規模な断水への備えが呼びかけられていました。

兵庫からの観光客

「お風呂とかね、暑いので汗をかくのがちょっと心配」

24日夜、那覇市の住宅街では給水車から水を受け取っている人が…

那覇市民

「グループホームをやっていて、飲み薬を飲むときに水が必要になったりとか」

こうした断水の影響は那覇市だけではありません。

なぜ広範囲？

24日午前、会見を開いた沖縄県は、

「17の市町村で断水が発生する恐れがある」と発表しました。

その原因は北部の大宜味村のダムから水の供給が止まったこと。



ダムの水は水道管を通じ、各地の浄水場へ送られ、その後家庭などに供給されます。



ところが24日午前3時ごろ浄水場へ水を送る水道管が破裂、水が送れなくなったのです。



このトラブルにより、広い範囲で段階的に断水が発生すると発表されたのです。

トイレや赤ちゃんのミルクも…

断水を前に住民は…

豊見城市の住民

「こんな感じでお風呂をためている。すぐためないとトイレが流れないと困るので」

豊見城市で暮らす男性。生後7か月の赤ちゃんもいるため不安を感じていました。

豊見城市の住民

「お風呂もあるし、ミルクを作ったりとか食事もちょうど離乳食が始まっているので」

水を求め…スーパーは30分で完売 デリバリー依頼も殺到

水道水が使えなくなる…



多くの人が向かったのはスーパーです。ただ、“断水”の報道から30分ほどで“水”は全て完売となりました。

買い物客

「お水を買いに来たが、遅かったみたいで、もう売り切れちゃってます」

「いま別のスーパーに行ってきたがもう無くて、とりあえずバケツにだけは水はためてきた」

また、デリバリーサービスにも依頼が殺到。配達員によると「ある客から2リットルの水12本の注文が入り、買いに行ったが売り切れだった」といいます。

デリバリー配達員

「スーパーに行って売り切れだとキャンセル料200円にしかならない。2件、3件って続けてオファーがあったが、キャンセル、キャンセルという感じだった」

最大で37万世帯に影響するとみられる断水。現在復旧に向けた工事を行っていて、25日午前2時ごろから送水を開始。サビが含まれる水の処理を終えたのちに各家庭の断水が解消される見込みです。