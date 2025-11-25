Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢AKB48¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÍ£°ì¤¤¤¤¿Í¡É¤ÊÀèÇÚ¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¤æ¤¤¤¤¤Ä¡ª¡©¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÀ¼
¡¡¡ØÃ¯¥«¥Ö¥¡Ù¤Î#4¤¬ÊüÁ÷¡£Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¡¢AKB48¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÍ£°ì¤¤¤¤¿Í¡É¤ÊÀèÇÚ¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤¬¡Ö¤æ¤¤¤¤¤Ä¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛAKB48¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÍ£°ì¤¤¤¤¿Í¡É¤ÊÀèÇÚ
¡¡¡ØÃ¯¥«¥Ö¥¡Ù¤Ï¡¢Á´¿È²ÎÉñ´ì¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·ãÁö¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡£¥²¥¹¥È¤¬¥Ð¥ì¤º¤Ë³¹Ãæ¤òÁö¤ê¤¤ì¤Ð¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¡£Ã¯¤«¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Ð¤¤¤È¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·´¶³Ð¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÈÖÁÈ¡£MC¤Ï¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¡¢¿Ê¹ÔÌò¤ËÂí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏDJ KOO¤ÈÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Î±¤ÎAKB48¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃÂê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤ËAKB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ê¡Î±¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢2024Ç¯¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¥¤¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡AKB48»þÂå¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤é¡Ö1ÈÖ±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ê¡Î±¤À¤¬¡¢¸½ºßÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¹ÅÄ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡ÖAKB¤Î¤È¤¤Ë¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤ê¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¿¹ÅÄ¤¬¡Ö¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¡¢Ï¢ÍíÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¿¹ÅÄ¤¬¡Ö¾®·ªÍ°Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡×¤È¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ê¡Î±¤Ï¡Ö¤æ¤¤¤æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢AKB48¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡Ö¤æ¤¤¤¤¤Ä¡ª¡©¡×¤È¶ÃØ³¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£