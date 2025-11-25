ゲーム実況グループ「三人称」の鉄塔が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。一定期間、活動を休止すると発表した。

「一定期間活動休止のご報告」と題した声明を発表。「これまでオープンにはしてこなかったのですが、僕にはかねてから交際している女性がいます。彼女のことは、三人称のメンバーにも紹介をしており、深い話をする仲でもありました。ところが先日、僕が彼女以外の女性複数人と関係を持っていたことが、彼女と三人称のメンバーの知るところとなりました」と書き出した。

「彼女には誠心誠意謝罪をし、現在もそばに居てくれています。このような話はあくまでプライベートで解決すべきことですが、一方で、この件でメンバー二人からの信頼を失ってしまったことは確かであり、仲間として、そのままの状態で活動を続けていくべきではないのではないか、と思うようになりました」と記述した上で「三人称としての活動を開始してから来年で15年を迎えますが、それに向けて、自分の行動にけじめをつけ、また、今後も2人と活動が続けられるように、僕からメンバーに対して活動休止を提案させてもらいました。

復帰時期は未定。出演が決まっていたイベントについては欠席するという。

三人称はドンピシャ、ぺちゃんこ、鉄塔の3人で10年以前から活動開始。YouTubeのチャンネル登録者数は現在約88万人。

以下、発表全文。

2025年11月25日

一定期間活動休止のご報告

いつも三人称を応援いただいているファンの皆様に、謝罪とご報告をさせてくださいメンバーとの相談の結果、鉄塔は一定期間活動を休止することにしました。

これまでオープンにはしてこなかったのですが、僕にはかねてから交際している女性がいます。彼女のことは、三人称のメンバーにも紹介をしており、深い話をする仲でもありました。ところが先日、僕が彼女以外の女性複数人と関係を持っていたことが、彼女と三人称のメンバーの知るところとなりました。

彼女には誠心誠意謝罪をし、現在もそばに居てくれています。このような話はあくまでプライベートで解決すべきことですが、一方で、この件でメンバー二人からの信頼を失ってしまったことは確かであり、仲間として、そのままの状態で活動を続けていくべきではないのではないか、と思うようになりました。

三人称としての活動を開始してから来年で15年を迎えますが、それに向けて、自分の行動にけじめをつけ、また、今後も2人と活動が続けられるように、僕からメンバーに対して活動休止を提案させてもらいました。

今回の件について、周りの人達に対して失望させてしまった事を悔いており、一時はグループから身を引こうという気持ちにもなりました。

メンバーから厳しく叱責を受け、そして話し合いを続ける中で、メンバーだけではなく、家族、知人、関係者の方を、そして何より、これまで応援してくださっていたファンの方々に対しても誠実であるために、きちんと自分の行いに向き合い、反省し、今一度自分の立場を見つめ直し、しっかりと前を向いて進んでいくべきだと考えました。

最終的には、メンバーにこの提案を受け入れてもらい。しばらくの間、活動を休止するという結齢になりました。

現在、出演が決まっているイベントは、順次主催者の方にお詫びとご説明をさせていただいていますが、いずれも出演をキャンセルさせていただく予定です。

2 026年1月12日に開確を予定していた「SANNINSHOW HOUSE vol.2」についても、メンバーとの話し合いを経て開催中止とすることにしました。いずれも、楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ありません。

復帰時期は決まっておりませんが、自分を見つめ直す期間と捉え、現在交際中である彼女ときちんと向き合い、また、活動を続ける他のメンバーを応援して、いずれ迎え入れて貰えるように自分も努力したいと思います。

三人称鉄塔