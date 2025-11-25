Ì¼¤ÎÅÅ·âº§&½Ð»ºÊó¹ð¤«¤é2¥«·î¡Ä°ËÆ£Íöà¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥óá¸ø³«¤Ë¡Ö°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¤¿¡Ä¤¿¤ë¤ß¤¬Ìµ¤¤⁉¡×¤ÎÀ¼
¡Ö30ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡Ä
¡¡¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î°ËÆ£Íö(70)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àåºÎï¤¹¤®¤ë²£´éá»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤ËÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤Ê¤Ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤ªÃã¤ò¤·¤¿¤¬¤ë»ä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¡¢à¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤¤êá¤Î²£´é¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ë¤ã¡×¡Ö²£´é¤â¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÊý¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¤Î¡¦¡¦⁉¡×¡Ö¤¿¡Ä¤¿¤ë¤ß¤¬Ìµ¤¤⁉¡×¡ÖË¤µ¤ó¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯¸å¤í¤«¤é¤¢¤é¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö°Û¼¡¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö30ÂåÁ°È¾¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡×¡Ö¤¿¤ÞÍö¤Ã‼¡×¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¤Ï¤ªÂ¹¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¡©¡×¡Ö¥Ù¥Ó¡¼Éþ¤«¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ËÆ£¤È¿åÃ«Ë(73)¤ÎÌ¼¤Î¼ñÎ¤(35)¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±(26)¤È¤Î·ëº§¤ò8·î¤Ë¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤ò9·î¤ËÈ¯É½¡£Ì¼¤ÎÈ¯É½¤Ë¡Ö¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÊì¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈSNS¾å¤Ç½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£