Á°²ó¤ÎÅê¹Æ¤ÏÀ¶¿å¿ÒÌé¤È¤Î2S¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¡£24Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤¤ÇØ·Ê¤ËÇòÊ¸»ú¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª±¢ÍÍ¤Ç25ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤òÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£KC¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö25ºÐ¡¢·ò¹¯¤Ë·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö25ºÐ¤â·ò¿µ¤¯¤ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂÔ¤Ä¤«¤é¡¢Âç¾æÉ×¤À¤è¡×¡Ö¤¬¤Á¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±óÆ£¤Ï2009Ç¯¤Ë»ÒÌò¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯¤Î°æ¾å¿¿±û¼ç±é¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÌÀÆü¤ÎÌóÂ«¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤Ï¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ëÀ¸ÅÌÌò¤ò±é¤¸¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢21Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Î½ÂÂô½¨ÍºÌò¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡9·î24Æü¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢10·î10ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Ò¥é¥¿¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬Æ±Æü¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÁÜººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢ÂçËã¤Î½ê»ý¡¦»ÈÍÑ¤Ê¤É¡¢Ë¡¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ï8·î18Æü¡¢18Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥Ãç´Ö¡¦À¶¿å¿ÒÌé¤È¤ÎÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£