¡ÖÆâÅÄÍµª»Ë¾å¤Ç°ìÈÖ¡Ä¡×ÆÍÁ³¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¤ËÁûÁ³¡ª¿Íµ¤½÷Í¥à50ºÐ¤ÎÃ»È±»Ñá¤Ë¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê50Âå¸«¤¿»ö¤Ê¤¤!¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍµª¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£16Æü¤Ë50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ºÇ¿·»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Ë¥í¥ó¥°¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼SP¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤äÈÓÈøÏÂ¼ù¤È¶¦¤ËÀ¤³¦°ä»º¤Î¹âÌî»³¤òÎ¹¤·ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÆâÅÄ¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤ÈSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó´Ñ¤Æ¤¿¤é¡¢ÆâÅÄÍµª¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¿¡£¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ê50ºÐ¤Ã¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢º£¤ÎÆâÅÄÍµª¤¬¡¢ÆâÅÄÍµª»Ë¾å¤Ç°ìÈÖ¥¥ì¥¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ©¤Î¥Ä¥ä¤¬ÃÊ°ã¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¶¤¬ÆâÅÄÍµªÃÎ¤Ã¤¿»þ¤ÈÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ªÀ¤¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÆâÅÄÍµª¤ß¤¿¤¤¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤50Âå¤Î¿Í¸«¤¿»ö¤Ê¤¤!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢±«¤Ë¹ß¤é¤ì»±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤Ç¥í¥±¤ò³Ú¤·¤àÆâÅÄ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£