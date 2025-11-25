ÆüËÜÀÖ½½»ú¤Îyoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÇ¿·»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ÎÍ§´óÏ¡(X¡÷ren_tomoyose¤è¤ê)

¡¡16ºÐ¤ÇµÞÀ­¥ê¥ó¥ÑÀ­Çò·ìÉÂ¤Ë¡Ä¡£·ëº§¤È½Ð»º¤ò·Ð¤¿30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÂçºåÉÜÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÍ§´óÏ¡¡£ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸¥·ì¿ä¿Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¡×¤¬¡¢Í§´ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¾Ò²ð¡£µÞÀ­¥ê¥ó¥ÑÀ­Çò·ìÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤äÍ¢·ì¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤¬´ò¤·¤¤¡×¡ÖÈ¯¿®¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡Í§´ó¤Ï2011Ç¯¤Ë¹â¹»2Ç¯À¸¤ÇµÞÀ­¥ê¥ó¥ÑÀ­Çò·ìÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢1Ç¯4¥«·î¤ÎÆþ±¡À¸³è¤ò·Ð¤Æ13Ç¯¤ËÂà±¡¡£100²ó°Ê¾å¤ÎÍ¢·ì¤ò¼õ¤±Ì¿¤ò·Ò¤¬¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¡ÖºÌ¤Î¹ñ¤±¤ó¤±¤ÄÂç»È¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢¸¥·ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¶È¤ÎÂ¾¡¢¹Ö±é³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡21Ç¯¤Ë¤Ï¸µ¾®¶â°æ»ÔÄ¹¤ÎÀ¾²¬¿¿°ìÏº¤µ¤ó(56)¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯2·î¤ËÂè2»Ò¤Î½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£