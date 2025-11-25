¹â¹»2Ç¯À¸¤ÇÇò·ìÉÂ¡¢26ºÐ¾åÃËÀ¤Èà·ëº§¡õÇ¥¿±áÆ±»þÊó¹ð¡Ä30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥Èà2»ù¤Î¥Þ¥Þá»Ñ¤Ë¡Ö¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
100²ó°Ê¾å¤ÎÍ¢·ì¤ò¼õ¤±¤Æ²óÉü¤·¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ
¡¡16ºÐ¤ÇµÞÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Ë¡Ä¡£·ëº§¤È½Ð»º¤ò·Ð¤¿30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçºåÉÜÀÖ½½»ú·ì±Õ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÍ§´óÏ¡¡£ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸¥·ì¿ä¿Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë_ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¡×¤¬¡¢Í§´ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¾Ò²ð¡£µÞÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤ÎÈ¯¾É¤äÍ¢·ì¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤¬´ò¤·¤¤¡×¡ÖÈ¯¿®¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Í§´ó¤Ï2011Ç¯¤Ë¹â¹»2Ç¯À¸¤ÇµÞÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢1Ç¯4¥«·î¤ÎÆþ±¡À¸³è¤ò·Ð¤Æ13Ç¯¤ËÂà±¡¡£100²ó°Ê¾å¤ÎÍ¢·ì¤ò¼õ¤±Ì¿¤ò·Ò¤¬¤ì¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¡ÖºÌ¤Î¹ñ¤±¤ó¤±¤ÄÂç»È¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢¸¥·ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥â¥Ç¥ë¶È¤ÎÂ¾¡¢¹Ö±é³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21Ç¯¤Ë¤Ï¸µ¾®¶â°æ»ÔÄ¹¤ÎÀ¾²¬¿¿°ìÏº¤µ¤ó(56)¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯2·î¤ËÂè2»Ò¤Î½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£