12月22日に東京で行われる高校バスケ冬の祭典『ソフトバンク ウインターカップ2025』。先週、組み合わせ抽選会が行われ、県代表3校の初戦の対戦相手が決まりました。



◆男子

県予選で優勝した『開志国際』は、岐阜代表・高山西と対戦。

一方、『帝京長岡』は岡山代表の関西に決まりました。



◆女子

2年連続の出場となる『新潟産大附属』は高知代表・明徳義塾と一回戦でぶつかります。





また、今年から選手宣誓も抽選となりました。

結果、開志国際の北村優太キャプテンが大会の幕開けを告げる大役に選ばれました。



注目の『ウインターカップ』は12月22日に開会式が行われ、12月28日に女子決勝、12月29日に男子決勝が行われる予定です。