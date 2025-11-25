お笑いカルテット「ぼる塾」のあんり（31）が24日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。意外なやる気チャージの方法を明かした。

この日はMEGUMI、グローバルボーイズグループ「INI」後藤威尊と佐野雄大とともに出演。落ち込んだ時の対処法について話が及ぶ中、あんりは「私はこの職業なので、やっぱりスベると落ち込むじゃないですか」ともらすと、バラエティーなどでも活躍するMEGUMIも「つらいよ、スベるはきつい」と共感。

あんりは「やっぱり1回、1回落ち込んでたらやってられないんですよね。次にしゃべるのが怖くなっちゃう。だから、カウント制をやってて、5回スベったら落ち込む。4回までは気にするのはやめよう、みたいな。1回、1回落ち込んでたらキリないし、嫌いになっちゃうから」と話した。

これに、MEGUMIも「へえ、それ初めて聞いた。凄い良いかも」と納得。あんりは「ただやっぱり落ち込んだ時に皆さんみたいに動けないので、寝転びながらやれることがありまして。好きな動画を見るっていう」とした。

その好きな動画は「マツケンサンバ」だといい、「明るいんですよ。寝ながらこう（できる）。音楽が先に流れて、真ん中に金ピカがパッてなった瞬間に、なんかワッて、“ハッピー！”ってなるんですよ。曲も凄い明るいし。お風呂入ろうとか立ち上がる時も、聞いていると動きがちょっと軽快にお風呂場に向かってるみたいな」と笑った。

MEGUMIも「ちょっと見てみようかな、それ」と興味津々。あんりは「見てほしい。お風呂中とかでも聞いてます。めんどくさいって洗いながらも私思っちゃうんですけど、でもパッてなるとハッてなる」と話した。