¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¡¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤È¤Î³Î¼¹¤Ç·ÀÌó±äÄ¹µñÈÝ¤«¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¡¢£²£°£²£·Ç¯²Æ¤ËËþÎ»¤¹¤ë·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Ê¤¤»Ý¤ò¥¯¥é¥ÖÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï£±£°·î²¼½Ü¤Î¥¯¥é¥·¥³¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤«¤é¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤Î»Ø¼¨¤Ë·ã¹â¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤é¤º¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÄ¾¹Ô¤·¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¡×¤È¸ýÁö¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÀâÆÀ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥³¸å¤Ë¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ú¥ì¥¹²ñÄ¹¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤È¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Í¤ÆÇ¯Êð¤Ê¤É¾ò·ïÌÌ¤Ç¤Î³Ö¤¿¤ê¤«¤é¡¢·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡²¿¤«¤È´¶¾ðÅª¤Ê¸ÀÆ°¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡££Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤¹¤ì¤Ð¡¢Áá´üÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ë¡£Æ±Áª¼ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤Î´Ø¿´¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£àÌäÂê»ùá¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£