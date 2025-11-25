巨人・平内龍太投手が２５日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、年俸５００万円減の２７００万円（推定）でサインした。大卒５年目の今季は１２登板で１勝１敗１ホールド、防御率５・７４。球団から「数字を見ての通り。登板数も少なかった。防御率も悪いし、失点する試合が多かった」との話があったといい「もう、その通りだと思います。僕も同じ考えです」と悔しさをにじませた。

２０年のドラ１右腕も来季が６年目。「まだ開幕１軍（メンバー）にも入ったことがないので、まずはそこに行きたい。そこから１年間１軍にいながら、もう来年２８（歳）になりますし、勝ちパターンに入っていきたい。今年勝ちパターンの人たちが６０（試合）とか投げているので、それぐらいは投げられるように体づくりをしていく」と巻き返しを誓った。

今季終盤は本来の上手投げに加え、打者を幻惑するアンダースローも織り交ぜた投球を披露。来季も継続するかを問われると「続けると思います。ただ、メインは上（投げ）なので。そっちのほうのレベルアップをしていきたい」とキッパリ。「まっすぐとフォーク、２つをメインで行きたいので（テーマは）その２つを操る、自分のものにする。制球力を細かく見直そうかなと思います。体を扱う、ボールを使いこなす、そういう面でコントロールを重視したい」と明かした。