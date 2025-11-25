【実写日本映画の興収ベストテン一覧】「国宝」が「踊る大捜査線」22年ぶり１位塗り替え
吉沢亮（31）の主演映画「国宝」（李相日監督）が、6月6日の初日から24日までの公開172日間で興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録。03年「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）が同年に記録した173億5000万円の実写日本映画の興収記録を、22年ぶりに塗り替えた。配給の東宝と作品の公式SNSが25日、発表した。
実写日本映画の興収ベストテンは、以下の通り。
＜1＞「国宝」（李相日監督、25年）173億7739万4500円
＜2＞「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督、03年）173億5000万円
＜3＞「南極物語」（蔵原惟繕監督、83年）110億円
＜4＞「踊る大捜査線 THE MOVIE2」（本広克行監督、98年）101億円
＜5＞「子猫物語」（畑正憲、市川崑監督、86年）98億円
＜6＞「劇場版 コード・ブルー−ドクターヘリ緊急救命−」（西浦正記監督、18年）93億円
＜7＞「天と地と」（角川春樹監督、90年）92億円
＜8＞「永遠の0」（山崎貴監督、13年）87億6000万円
＜9＞「ROOKIES−卒業−」（平川雄一朗監督、09年）85億5000万円
＜10＞「世界の中心で、愛をさけぶ」（行定勲監督、04年）85億円