不振のリバプールに“重大決断”を要求…ルーニー氏「サラーは助けになっていない」
元マンチェスター・ユナイテッドのウェイン・ルーニー氏がリバプールのアルネ・スロット監督に向け、FWモハメド・サラーを先発から外すべきだと提言した。イギリス『BBC』が報じている。
リバプールは22日のプレミアリーグ第12節でノッティンガム・フォレストと対戦し、0-3の完敗を喫した。
先発フル出場したサラーは不発。今季ここまで公式戦5ゴールにとどまり、昨季プレミアリーグで得点王とアシスト王の2冠を達成した姿とは対照的だ。
連覇を狙うリバプールは今夏にMFフロリアン・ビルツ、FWアレクサンデル・イサクを獲得するなど大型補強を行ったが、12試合で勝ち点18の12位と低迷している。
ルーニー氏は『ポッドキャスト』で「自分がスロットなら、大きな決断を下してチーム全体に影響を与えようとする。サラーは守備面で助けになっていない」と主張。続けて、こう問題提起した。
「補強した選手たちがベンチに座り、サラーが走っていないのを見ているとしたら──もちろん彼はクラブの伝説で、これまでの功績は疑いようもないが──それでも、もし自分がベンチにいる選手なら、どんなメッセージになるだろうか?」
ルーニー氏は「彼らは今、難しい状況にある。(交通事故で亡くなったディオゴ・)ジョタに起きた悲しい出来事がどれほど影響しているか。仲間に起きたことであり、影響があるはずだ」と理解を示しつつ、「しかし、戦わない、タックルしない理由にはならない」と語っている。
さらに「スロットにはチームを立て直す大仕事がある。結果が出ない時期には必ず(前指揮官のユルゲン・)クロップの名が持ち出される」と言及。「(古巣ユナイテッドの)アレックス・ファーガソンの時と同じだ。例えば(デイビッド・)モイーズや(ルイス・)ファン・ハールが来た時も、ファギー(ファーガソン元監督の愛称)の名前が常に出てきた」と振り返っている。
その上で「スロットについても『クロップではない』『クロップほど良くない』と言われる。だが、リバプールのファンはそこから離れ、彼を支えていく必要がある」と訴え、クラブ全体での立て直しを促した。
