『ザ・ノンフィクション』大みそかに初の4時間特番 話題作の登場人物たちもスタジオ出演
フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)が、12月31日(13:50〜17:45)に『ザ・ノンフィクションの大みそか2025 放送30周年スペシャル』と題して初の4時間特番を放送する。
『ザ・ノンフィクション』
1995年10月にスタートし、今年放送30周年を迎えた同番組。これを記念して、過去の名作をYouTubeで配信したほか、登場人物の“その後”を描いた特別企画を放送したが、この集大成として4時間特番が編成される。
MCはドキュメンタリー愛にあふれる東野幸治と設楽統で、ゲストには吉岡里帆、大島優子、きゃりーぱみゅぱみゅといった同番組のナレーター経験者が出演。さらに、『ザ・ノンフィクション』で話題となった登場人物たちもスタジオに集結し、名作ドキュメンタリーを語り尽くす予定だ。
(C)フジテレビ
