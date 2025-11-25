ウエルシア、大ヒット商品「フェイシャルタオル」新発売
ウエルシア薬局は、プライベートブランド「くらしWelcia」から「私の顔にやさしくふれるフラットシート!抗菌フェイシャルタオル」、「からだWelcia」から「無漂白コットンとエンボス加工が出会ったフェイシャルタオル」を全国のウエルシア薬局にて販売中。
「私の顔にやさしくふれるフラットシート!抗菌フェイシャルタオル」「無漂白コットンとエンボス加工が出会ったフェイシャルタオル」
「私の顔にやさしくふれるフラットシート!抗菌フェイシャルタオル」(437円)は抗菌加工はそのままに、摩擦を低減したプレーンなシートを採用。日常的に惜しみなく使える100枚入として、より手に取りやすい仕様になっている。
無漂白コットンとエンボス加工が出会ったフェイシャルタオル」(547円)は、国内ではまだ珍しい添加物や蛍光剤不使用の無漂白のコットンを100％使用し、エンボス加工を施し、敏感肌の方や素材にこだわる方に、やさしい1枚を目指した。
本シリーズは環境配慮型素材「FSC認証レーヨン」や「無漂白コットン」の採用など、サステナブルな視点も重視しており、肌へのやさしさと同時に、地球へのやさしさも叶えるものづくりを目指しているという。
